Кабмін схвалив зміни до держбюджету: Видатки зростуть на 450 мільярдів (оновлено)

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік", який передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні уряд приймає законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони", – написав голова уряду.

У пресслужбі Мінфіну уточнили, що додаткові 412,4 млрд безпеку і оборону пропонують розподілити наступним чином: Міноборони – 310,8 млрд грн;

МВС – 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

Крім того, 6,3 млрд грн пропонується виділити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. Ще 6,1 млрд грн планують спрямувати Міністерству освіти та науки на безкоштовне харчування для учнів 5-11 класів у прифронтових регіонах, а 3,1 млрд грн – Міністерству охорони здоров'я для закупівлі ліків, зокрема для лікування громадян з онкозахворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

"Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків – це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", – підсумував прем'єр.

За даними Мінфіну, збільшення доходів держбюджету планується забезпечити за рахунок:

перевиконання планових показників доходів до держбюджету на 147,5 млрд грн (у тому числі від ПДФО – на 56 млрд грн та податку на прибуток підприємств – на 23,8 млрд грн);

економії видатків на 51,3 млрд грн;

збільшення обсягу внутрішніх запозичень – на 184,9 млрд грн;

зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу – на 65,1 млрд грн.

Що відомо про зміни до держбюджету-2025?

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") підтвердила, що Кабінет Міністрів готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, оскільки цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони України через те, що від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї.

За її словами, ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, облігацій державної позики, а також грантів від партнерів.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.