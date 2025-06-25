Заради майбутнього України: "Метінвест" Ахметова залучає до роботи українських студентів із Великої Британії

Група "Метінвест" Ріната Ахметова запустила Steel Force – програму стажування для українських студентів, які здобувають вищу освіту у Великій Британії. Найуспішніші учасники програми пройдуть оплачуване стажування на підприємствах компанії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, мета програми – дати молоді можливість для розвитку та побудови кар'єри в міжнародній компанії та залучити її до реалізації проєктів, актуальних для розвитку і відновлення України.

Ідея такої програми стажування виникла у генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова після спілкування зі студентами української асоціації King's College London.

Для залучення талановитої молоді керівники компанії провели низку зустрічей в університетах Великої Британії: познайомили студентів із "Метінвестом", розповіли про управлінські виклики під час війни в Україні.

"Люди завжди були й залишаються найбільшою цінністю "Метінвесту". Ми переконані, що молодь – це не лише майбутнє нашої компанії, а й рушійна сила відновлення України. Створюючи програму стажування, ми хочемо підтримати молодих українців за кордоном, дати їм можливість отримати цінний професійний досвід і водночас зберегти міцний зв'язок із батьківщиною. Наше завдання – не лише залучити талановиту молодь, а й створити умови, за яких вона працюватиме для України, щоб разом будувати її майбутнє", – розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

До участі в програмі подали заявки майже 90 студентів. Із них обрали 30 учасників із 16 університетів Великої Британії.

На першому етапі їх об'єднали в команди, які за підтримки менторів – керівників "Метінвесту" різних ланок – працювали над реальними бізнес-кейсами компанії. Для них провели майстер-класи, практикуми та зустрічі з керівниками, а також організували екскурсію на Spartan UK – прокатний завод "Метінвесту" в Ньюкаслі. Підприємство є єдиним виробником гарячекатаного товстолистового прокату у Великій Британії з потужністю приблизно 200 тис. тонн на рік.

Потім учасники захистили фінальні проєкти перед журі, до складу якого ввійшли топменеджери "Метінвесту": перемогу здобули роботи, присвячені концепції відбудови України "Сталева мрія" та поверненню молоді на батьківщину.

Також команди відзначили за бізнес-кейси щодо розрахунку інвестиційної привабливості одного з проєктів "Метінвесту", стратегію розвитку компанії як європейського виробника та дослідження впливу Brexit на британську металургію і транскордонну торгівлю з Європейським Союзом.

На другий етап програми запросять найкращих учасників: вони протягом трьох місяців пройдуть оплачуване стажування на підприємствах у країнах присутності "Метінвесту".

"Метінвест" – не просто найбільша приватна компанія України. Під час пошуку програми стажування для мене головними були цінності компанії, які збігаються з моїми. Я шукала роботодавця, який активно долучається до відбудови України, на практиці підтримує нашу армію та реалізує масштабні соціальні ініціативи", – розповіла студентка University of Aberdeen Анастасія Коркіна.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч отримати вищу освіту в технічному університеті "Метінвест Політехніка" за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій. Вступникам з цих категорій не потрібно складати національний мультипредметний тест: достатньо пройти онлайн-співбесіду.