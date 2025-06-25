У Києві знову підвищать вартість карт для оплати проїзду. Але ціна поїздки не зміниться

Із 1 липня 2025 року вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті зросте.

Замість 75 грн звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

"За останні 2 роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", – зазначають у КМДА.

Різницю в цінах на різні види карт пояснили особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, тоді як учнівські – індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

Водночас у КМДА запевнили, що придбані раніше карти залишаться актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті.

"Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикової карти", – наголосили у КМДА.

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Нагадаємо, у березні 2024 року вартість транспортної карти підняли з 50 до 75 гривень. Тоді вартість проїзду в комунальному транспорті також залишилась незмінною.