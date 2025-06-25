Готовність котелень до наступного опалювального сезону становить 30%, – Мінгромад

На сьогодні середній показник готовності котелень в Україні до наступного опалювального сезону складає 30%, теплових мереж – 33%, однак у залежності від регіону ситуація відрізняється.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук на першому засіданні Штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

За словами Ковальчука, рекомендований показник виконання на даний час має становити 30%.

Зі свого боку представники Міністерства енергетики та "Нафтогазу" відзвітували про накопичення запасів природного газу та вугілля для сталої роботи підприємств житлово-комунального господарства впродовж опалювального періоду.

Під час засідання було ухвалено, що "Нафтогаз" має прискорити роботу з накопичення енергоресурсів, а Міненерго подаватиме Мінрозвитку відповідний щотижневий звіт.

Воночас, паралельно ведеться робота з впровадження розподіленої генерації в усіх регіонах. Цьогоріч, завдяки підтримці партнерів, на підприємствах вже було встановлено 57 когенераційних установок із додатковою потужністю 59 МВт і 61 блочно-модульну котельню, загальною потужністю 138,2 МВт.

"Нас чекає четвертий опалювальний сезон в умовах збройної агресії Російської Федерації, і він буде не менш складним, ніж попередній. Об'єкти критичної інфраструктури знову можуть бути цілями повітряних атак. Ми зобов'язані максимально підготуватися до всіх можливих варіантів розвитку подій, щоб люди залишалися з теплом безперебійно. Наразі тривають ремонти мереж та енергетичних об'єктів. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об'єктів малої генерації", – сказав віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як повідомлялося, наприкінці травня Кабінет Міністрів створив штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно розглянути запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання у тих містах, які найбільше постраждали від ударів РФ. За його словами, ситуація з підготовкою систем централізованого опалення до роботи взимку у цих містах важка.