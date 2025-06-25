Доходи пивоварних компаній в Україні за два роки зросли на 53%. Хто в лідерах?. ІНФОГРАФІКА

Загальний дохід пивоварної галузі в Україні минулого року склав 46,3 млрд грн, що на 17,5% більше порівняно з 2023 роком (39,4 млрд грн) і на 53% перевищує обсяг 2022 року (30,2 млрд грн).

Про це йдеться в дослідженні платформи великих даних VKURSI.

Сукупний прибуток у 2024 році склав 2,5 млрд грн, що співмірно з фінансовим результатом 2023 року.

"Тож можна підсумувати, що після збитків у 2022 році у 699 млн грн, підприємства змогли стабілізувати свою діяльність і забезпечити прибуткову роботу в умовах повномасштабної війни", – сказано в дослідженні.

Також минулого року українці витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023 році. Середня споживча ціна на пиво українського виробництва у 2024 році залишалась відносно стабільною з незначними коливаннями: загалом зафіксовано зростання середньої ціни з 32,8 грн у 2023 році до 34,1 грн у 2024 році за 0,5 л.

У 2024 році на ринку працювало 299 компаній, для яких основним напрямом є виробництво пива. Упродовж 2024 року також зареєстровано 11 нових підприємств у цій сфері.

Компанії пивної галузі, які отримали понад 10 млн грн прибутку за минулий рік:

ПрАТ "Карлсберг Україна" ("Арсенал", "Robert Doms", "Львівське") – 2,1 млрд грн,

ПрАТ "Оболонь" ("Оболонь", "Жигулівське") – 1,2 млрд грн,

ТОВ "Євроазіатська пивна група" ("Старгород") – 180 млн грн,

ТОВ "Пивоварня Зіберта" ("Оболонь", "Жигулівське") – 153 млн грн,

ТОВ "Пивоварня Опілля" ("Опілля") – 107 млн грн,

ПрАТ "Хмельпиво" ("Хмельпиво") – 76,8 млн грн,

ПрАТ "Фірма "Полтавпиво" ("Полтава", "Альтмюллер", "Гейзер") – 58,9 млн грн,

ТОВ "Перша приватна броварня" ("Нефільтроване", "Бочкове", "Різдвяний смак", "Закарпатське") – 35,8 млн грн,

ТОВ "Бердичівський пивоварний завод" ("Бердичівське") – 29,7 млн грн,

ТОВ "Микулинецький бровар" ("Микулинецьке", "Микулин") – 19 млн грн,

ТОВ "Рівень ЛТД" ("Копчене") – 18,9 млн грн,

ТОВ "Земан" ("Земан", "Сага", "Душа пивовара") – 15,7 млн грн,

ПрАТ "Охтирський пивоварний завод" ("Зіберт") – 13,9 млн грн,

ПрАТ"Славутський пивоварний завод" ("Князь Сангушко") – 13,3 млн грн,

ТОВ "Дніпровський пивзавод №2" ("Біркрафт") – 12,5 млн грн.

Динаміка прибутку в більшості компаній у порівнянні з 2023 роком залишається стабільною, за винятком "Євроазіатської пивної групи", яка у 2024 році збільшила прибуток на рекордні 932%.

Також варто відзначити "Першу приватну броварню": якщо у 2023 році компанія зазнала збитків у розмірі 25,5 млн грн, то у 2024 році вона вийшла в прибуток, збільшивши його на 240% – до 35,8 млн грн.

Дві з 15 досліджених компаній мають іноземний капітал. Зокрема, йдеться про ПрАТ "Карлсберг Україна", власниками акцій якого є шведська компанія Baltic Beverages Invest Aktiebolag та АТ "Укрпиво". Друга – ТОВ "Перша приватна броварня "Для людей – як для себе", заснована кіпрською компанією Boneten Limited. Кінцевими бенефіціарами цього підприємства є Андрій та Марія Мацола, а також громадянин Нової Зеландії Ніколас Хендерсон-Стюарт, мешканець Лондона.

Попри близькість до лінії фронту та регулярні повітряні тривоги, компанії, зареєстровані в Запорізькій області, згенерували найбільший загальний прибуток у розмірі 2,2 млрд грн. Це пов'язано з розташуванням у регіоні підприємства ПрАТ "Карлсберг Україна", яке стало лідером за прибутком у 2024 році.

Суттєві результати також зафіксовано в Харківській (177 млн грн), Київській (146 млн грн), Тернопільській (126 млн грн) та Хмельницькій (88 млн грн) областях.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Костопільський завод скловиробів" на набуття контролю над ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод".

До того стало відомо, що виробництво пива в Україні за перший квартал 2025 року становило 29 млн дал, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.