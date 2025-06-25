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Новини
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Доходи пивоварних компаній в Україні за два роки зросли на 53%. Хто в лідерах?. ІНФОГРАФІКА

Доходи пивоварних компаній в Україні за два роки зросли на 53%. Хто в лідерах?

Загальний дохід пивоварної галузі в Україні минулого року склав 46,3 млрд грн, що на 17,5% більше порівняно з 2023 роком (39,4 млрд грн) і на 53% перевищує обсяг 2022 року (30,2 млрд грн).

Про це йдеться в дослідженні платформи великих даних VKURSI.

Сукупний прибуток у 2024 році склав 2,5 млрд грн, що співмірно з фінансовим результатом 2023 року.

"Тож можна підсумувати, що після збитків у 2022 році у 699 млн грн, підприємства змогли стабілізувати свою діяльність і забезпечити прибуткову роботу в умовах повномасштабної війни", – сказано в дослідженні.

Також минулого року українці витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023 році. Середня споживча ціна на пиво українського виробництва у 2024 році залишалась відносно стабільною з незначними коливаннями: загалом зафіксовано зростання середньої ціни з 32,8 грн у 2023 році до 34,1 грн у 2024 році за 0,5 л.

Доходи пивоварних компаній в Україні за два роки зросли на 53%. Хто в лідерах?

У 2024 році на ринку працювало 299 компаній, для яких основним напрямом є виробництво пива. Упродовж 2024 року також зареєстровано 11 нових підприємств у цій сфері.

Компанії пивної галузі, які отримали понад 10 млн грн прибутку за минулий рік:

  • ПрАТ "Карлсберг Україна" ("Арсенал", "Robert Doms", "Львівське") – 2,1 млрд грн,
  • ПрАТ "Оболонь" ("Оболонь", "Жигулівське") – 1,2 млрд грн,
  • ТОВ "Євроазіатська пивна група" ("Старгород") – 180 млн грн,
  • ТОВ "Пивоварня Зіберта" ("Оболонь", "Жигулівське") – 153 млн грн,
  • ТОВ "Пивоварня Опілля" ("Опілля") – 107 млн грн,
  • ПрАТ "Хмельпиво" ("Хмельпиво") – 76,8 млн грн,
  • ПрАТ "Фірма "Полтавпиво" ("Полтава", "Альтмюллер", "Гейзер") – 58,9 млн грн,
  • ТОВ "Перша приватна броварня" ("Нефільтроване", "Бочкове", "Різдвяний смак", "Закарпатське") – 35,8 млн грн,
  • ТОВ "Бердичівський пивоварний завод" ("Бердичівське") – 29,7 млн грн,
  • ТОВ "Микулинецький бровар" ("Микулинецьке", "Микулин") – 19 млн грн,
  • ТОВ "Рівень ЛТД" ("Копчене") – 18,9 млн грн,
  • ТОВ "Земан" ("Земан", "Сага", "Душа пивовара") – 15,7 млн грн,
  • ПрАТ "Охтирський пивоварний завод" ("Зіберт") – 13,9 млн грн,
  • ПрАТ"Славутський пивоварний завод" ("Князь Сангушко") – 13,3 млн грн,
  • ТОВ "Дніпровський пивзавод №2" ("Біркрафт") – 12,5 млн грн.

Динаміка прибутку в більшості компаній у порівнянні з 2023 роком залишається стабільною, за винятком "Євроазіатської пивної групи", яка у 2024 році збільшила прибуток на рекордні 932%.

Також варто відзначити "Першу приватну броварню": якщо у 2023 році компанія зазнала збитків у розмірі 25,5 млн грн, то у 2024 році вона вийшла в прибуток, збільшивши його на 240% – до 35,8 млн грн.

Дві з 15 досліджених компаній мають іноземний капітал. Зокрема, йдеться про ПрАТ "Карлсберг Україна", власниками акцій якого є шведська компанія Baltic Beverages Invest Aktiebolag та АТ "Укрпиво". Друга – ТОВ "Перша приватна броварня "Для людей – як для себе", заснована кіпрською компанією Boneten Limited. Кінцевими бенефіціарами цього підприємства є Андрій та Марія Мацола, а також громадянин Нової Зеландії Ніколас Хендерсон-Стюарт, мешканець Лондона.

Попри близькість до лінії фронту та регулярні повітряні тривоги, компанії, зареєстровані в Запорізькій області, згенерували найбільший загальний прибуток у розмірі 2,2 млрд грн. Це пов'язано з розташуванням у регіоні підприємства ПрАТ "Карлсберг Україна", яке стало лідером за прибутком у 2024 році.

Суттєві результати також зафіксовано в Харківській (177 млн грн), Київській (146 млн грн), Тернопільській (126 млн грн) та Хмельницькій (88 млн грн) областях.

Доходи пивоварних компаній в Україні за два роки зросли на 53%. Хто в лідерах?

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Костопільський завод скловиробів" на набуття контролю над ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод".

До того стало відомо, що виробництво пива в Україні за перший квартал 2025 року становило 29 млн дал, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

алкоголь (408) доходи (485) дослідження (390) пиво (138) прибуток (1829)


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Топ коментарі
+5
Якщо взяти до уваги реальну інфляцію - то ріст хіба в мальованих папірцях , в реальних літрах продаж скоріше за все впав.
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25.06.2025 21:34 Відповісти
+3
Щоб була можливість навіть не напитися, а хоча б спробувати, воно має бути в магазинах. Я в Києві його ніколи не бачив...
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25.06.2025 21:59 Відповісти
+1
Старгород - це ''харківська сеча'' - зі злодійської орбіти Добкіних-Кернеса.
Так звані ресторани Старгород - один з найбільших розплідників наркоманії і проституції в Україні - це їх головний ''бізнес''.
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25.06.2025 22:04 Відповісти
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Якщо взяти до уваги реальну інфляцію - то ріст хіба в мальованих папірцях , в реальних літрах продаж скоріше за все впав.
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25.06.2025 21:34 Відповісти
А чому в списку Оболонь і Зіберт окремо? То ж одна корпорація...
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25.06.2025 21:38 Відповісти
І що таке Старгород? Уперше чую це пиво, а воно аж на 3 місці в списку. От усіх зі списку знаю (і пробував продукцію), крім цього Старгорода
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25.06.2025 21:41 Відповісти
Нап"єшся, взнаєш.
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25.06.2025 21:48 Відповісти
Щоб була можливість навіть не напитися, а хоча б спробувати, воно має бути в магазинах. Я в Києві його ніколи не бачив...
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25.06.2025 21:59 Відповісти
Старгород - це ''харківська сеча'' - зі злодійської орбіти Добкіних-Кернеса.
Так звані ресторани Старгород - один з найбільших розплідників наркоманії і проституції в Україні - це їх головний ''бізнес''.
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25.06.2025 22:04 Відповісти
Арсенал Міцне топ
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25.06.2025 21:44 Відповісти
Дивно. Його хтось вживає?
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25.06.2025 23:56 Відповісти
Я вообще пиво не пью и не собираюсь даже пробовать этот химикат.
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25.06.2025 22:05 Відповісти
Мені так все одно що не можу про це мовчати
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25.06.2025 23:39 Відповісти
Як Львів'янин можу сказати - найкраще пиво в Україні - це Микулинецьке біля файного міста Тернопіль.
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25.06.2025 22:09 Відповісти
Купив торпеду М'яка діжка в АТБ по акции 52 грн за 1.8 літра, читаю випуск
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25.06.2025 23:54 Відповісти
Мені їх треба дві.
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25.06.2025 23:57 Відповісти
Вживаю тільки вироблене в Чехії або Словачині,є ще вироблене на приватному пивзаводі в Берегово(мадяри)
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26.06.2025 00:29 Відповісти
Є ще класне пиво з Мукачево чи по німецькій,чи по шведській технології
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26.06.2025 00:34 Відповісти
Як добре що я не п'ю.
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26.06.2025 01:12 Відповісти
Дивна статистика. Взагілі то ПрАТ "Оболонь" ("Оболонь", "Жигулівське"), ТОВ "Пивоварня Зіберта" ("Оболонь", "Жигулівське"), ПрАТ "Охтирський пивоварний завод" ("Зіберт"), а також інші, це і є ОБОЛОНЬ.
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26.06.2025 08:22 Відповісти

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