У Росії почали економити на заміні ліфтів через брак грошей

У Росії в багатоквартирних будинках почали встановлювати дешевші ліфти на заміну старим. Так, у січні-червні цього року вартість закупівель відповідного обладнання на аукціонах за російськими регіональними програмами капремонту скоротилася на 8,5% рік до року – до 32,3 млрд руб. При цьому в натуральному вираженні кількість торгів зросла на 1,9% – до 8,4 тис.

Про це пише The Moscow Times.

За словами джеерл на ринку, замовники почали заощаджувати на моделях ліфтів, оскільки регіональні фонди капремонту жорстко контролюють бюджет. Самі виробники також дедалі частіше пропонують дешевші варіанти, розраховуючи виграти тендери та зберегти обсяг замовлень. Із метою скорочення витрат російські регіони також відмовляються від додаткового обладнання та послуг, які раніше були включені у вартість контрактів.

Загалом у Росії експлуатуються 605 тис. ліфтів, і з них 50 тис. уже відпрацювали відведені ним 25 років і потребують заміни. Ще 60 тис. ліфтів термін служби закінчиться до 2030 року. Для їхньої заміни потрібно 436 млрд руб.

Регіональні програми капремонту є одним із ключових каналів збуту продукції для виробників, і розраховувати на комерційний сектор поки не доводиться через зниження попиту ліфти з боку девелоперів, оскільки обсяг введення багатоквартирних будинків у експлуатацію знизився на 10% рік до року.

На цьому тлі виробники ліфтів змушені скорочувати виробництво. Згідно з Росстатом, у січні-квітні російські компанії випустили 7,3 тис. одиниць обладнання – на 10,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Така тенденція разом із низькою маржинальністю в держсегменті загрожує зростанням збитків та падінням рентабельності,що своєю чергою змусить виробників економити на якості комплектуючих, сервісі чи персоналі.

Ситуацію посилюють конкуренти з Китаю та Туреччини, пропонуючи продукцію за нижчими цінами, ніж заводи в Росії.

2024 року в Росії змонтували 40,4 тис. нових ліфтів – це мінімальне число з 2022 року (39,7 тис.). Торік російські регіони придбали 13,9 тис. ліфтів на 60,6 млрд руб. – на 26% менше рік до року. Зниження пояснювали складною економічною ситуацією та відсутністю можливостей співфінансування заміни з боку уряду Росії та регіональної влади.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Мінбуд Росії нарахував 575 тис. ліфтів, які потрібно оновити у будинках, включених до програм капітального ремонту. У 64 тис. із них термін придатності спливає вже в лютому 2025 року, а ще в 56 тис. – протягом найближчих п'яти років. Сумарно на їхню заміну потрібно 406,5 млрд руб. Однак через високі витрати та великий обсяг робіт російський Мінбуд вирішив відмовитися від оновлення цих ліфтів та продовжити терміни їх експлуатації ще на 5 років.

Як повідомлялося, компанія Otis пішла з Росії, продавши свій місцевий бізнес. Також активи у РФ продала фінська корпорація Kone – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів.