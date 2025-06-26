Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли 26 червня на тлі зменшення запасів сирої нафти в США, що свідчить про стабільний попит.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, до $67,83 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) здорожчала на 20 центів, до $65,12 за барель, передає Укрінформ.

Обидва індекси зросли майже на 1% у середу, відновившись після втрат на початку тижня після того, як дані показали стійкий попит у США.

"Деякі покупці віддають перевагу стабільному попиту, про який свідчить падіння запасів у щотижневій статистиці США. Але інвестори залишаються стурбованими, прагнучи ясності щодо статусу ірано-ізраїльського припинення вогню", – сказав економіст Nomura Securities Юкі Такасіма, додавши, що увага ринку зараз переключається на обсяги видобутку ОПЕК+.

Аналітики ANZ заявили, що з деескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, увага ринку повернулася до фундаментальних показників, і уточнили, що запаси сирої нафти в США зменшуються п'ятий тиждень поспіль.

Читайте також: Трамп закликав зберігати низькі ціни на нафту до припинення "всіх цих війн"

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти скоротилися на 5,8 млн барелів, що значно перевищило прогнози аналітиків. Запаси бензину також несподівано знизились на 2,1 млн барелів. При цьому попит на бензин досяг найвищого рівня з грудня 2021 року.

Тим часом президент США Дональд Трамп привітав швидке завершення війни між Іраном та Ізраїлем і заявив, що Вашингтон, ймовірно, домагатиметься від Тегерана зобов'язання припинити свої ядерні амбіції на переговорах з іранськими чиновниками наступного тижня.

Трамп також заявив, що США не відмовилися від максимального тиску на Іран, включаючи обмеження на продаж іранської нафти, але натякнув на можливе послаблення правоохоронних заходів, щоб допомогти країні відновитися.