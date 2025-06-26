Із 1 липня Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати в Україні

Із 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Утім, зазначається, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі.

Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами. Із 1 липня, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру Фонду. Тож сервіси стануть доступніші.

"Також стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 липня українським сім’ям із низькими доходами виплачуватимуть базову соцдопомогу.