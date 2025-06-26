Із 1 липня Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати в Україні
Із 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Утім, зазначається, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі.
Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами. Із 1 липня, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру Фонду. Тож сервіси стануть доступніші.
"Також стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, з 1 липня українським сім’ям із низькими доходами виплачуватимуть базову соцдопомогу.
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у пенсійного фонду нема ніяких дірок!
пенсійний фонд, це і є діра! величезна чорна діра бюджету україни!
в яких сирітських хатинках живуть?
яка улюблена марка авто, після мерседеса?
скільки квадратів нерухомісті в іспаніях та дубаях?
а, де військовозобов'язані квіточки перебувають?
Він що, мільйонером став з ЗП у ПФ ??
Саме тому все, що зовсім не притаманне ПФУ передають йому, аби красти ще більше.
Я впевнена якщо б залучити для повного аудити пенсійного фонду колишніх військових, правоохоронців, аудиторів тих що зараз на пенсії, абсооютно ВСІ очільники ПФУ на управлінь в областях та їх головбухи сіли б на пожиттєво за розкрадання коштів в мегавеликих маштабах, і разом з ними сіли б на зону міністи соц політики.
Але це царина розкрадань в таких маштабах, що жодного не пусиять аби провести повний аудит.
Майже всі пенсіонери і не тільки постійно кажуть, що до усіх цих невї...енних «реформ» псевдо корупціонерів грантожеріа, цих колорадів, людям було куди йти скаржитись і отримувати вкрадене. Зараз немає куди.
Новому Генпрокурору раджу негайно повернути загальний нагляд!!!!! Він вже потрібен як ПОВІТРЯ!!!
Вам же написали
"Також стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему"
У податковій давно був. Колись було 65 жінок / 45 чоловіків. Або навіть більше. На око.
На держслужбі, по Закону, бронь для 50 % військовозобов"язаних.
Про "ліві" варіанти не пишу, не знаю.
Тоді пенсія буде у всіх більше 10 000.
А,блін,не можна, бо закони не ті...
Але, виявляється, є нюанси.
З особистого:
-У мене в компуктері тут нічого не видно. Принесіть з архіву трудову.
- Ой, десь загубилась Ваша трудова. Принесіть виписку з архіву підприємства.
- Підприємство ліквідоване. Архів передано до держархіву.
- У нас немає таких данних. Зверніться до ПФ....
Так, довелося пововтузитись, але це було 2 роки назад. Може щось змінилося.
Погана копія. Що не так ? Буває.
Усі інші випадки, результат нехлюйства - звільняєшся, думай про пенсію, збирай доки.
Аааа ... які доки, ЗП у конверті.