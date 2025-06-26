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Із 1 липня Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати в Україні

Із 1 липня Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати в Україні

Із 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Утім, зазначається, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі.

Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами. Із 1 липня, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру Фонду. Тож сервіси стануть доступніші.

"Також стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 липня українським сім’ям із низькими доходами виплачуватимуть базову соцдопомогу. 

Автор: 

виплати (485) Пенсійний фонд (421) соцвиплати (143) Міністерство соціальної політики (671)


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Топ коментарі
+12
яка зарплатня у керівництва фонду?
в яких сирітських хатинках живуть?
яка улюблена марка авто, після мерседеса?
скільки квадратів нерухомісті в іспаніях та дубаях?
а, де військовозобов'язані квіточки перебувають?
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26.06.2025 10:37 Відповісти
+2
Ясно. Спихнуле все на пенсійний. А там скажуть - Нема грошей.
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26.06.2025 10:26 Відповісти
+2
Ти не тринди. Пенсійний фонд постійно стогне про величезну діру у фінансах.
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26.06.2025 10:41 Відповісти
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Ясно. Спихнуле все на пенсійний. А там скажуть - Нема грошей.
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26.06.2025 10:26 Відповісти
Та не тринди. У ПФУ в цьому плані все нормально.
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26.06.2025 10:33 Відповісти
Ти не тринди. Пенсійний фонд постійно стогне про величезну діру у фінансах.
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26.06.2025 10:41 Відповісти
насправді, ви, ніфіга не обізнані!
у пенсійного фонду нема ніяких дірок!
пенсійний фонд, це і є діра! величезна чорна діра бюджету україни!
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26.06.2025 10:48 Відповісти
Ну пільги за комуналку ж перестали виплачувати. Про це ще в лютому чи березні попереджали. Ні чернобильцям ні ветеранам нікому в червні ніяких пільг не було вже.
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26.06.2025 10:45 Відповісти
А що хотіти, пенсії суддям, прокурорам, депутатам, військовим пенсіонерам , які не воювали, або бухали в тилу, мєнтам і таким подібним трутням потрібно платити!
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26.06.2025 14:58 Відповісти
Пенсії платити треба, але справедливі. Прокурорам та суддям дуже високі пенсії, необгрунтовано занадто високі. А військовим значить, якщо не воював то значить не треба платити? Тоді й роботягам теж не треба платити, вони теж бухали та крали на заводах. Чогось не дуже багато охочих було 25 років в чоботях, а потім в берцях проходити та поїздити по полігонах та навчаннях з солдатами. Значить якщо не воював то і пенсію платити не треба? Тоді й тобі, коли пісок з дупи посиплеться, держава ніхера не винна, будеш пуй смоктати А ти думаєш ти трудяга? Ховаєшся від податків, а потім пенсію вимагати будеш.
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26.06.2025 17:07 Відповісти
Тобто дідо військовий пенсіонер, який ще в радянському війську служив, а в ЗСУ валив армію і пішов на пенсію до 2014 року і має отримувати надвисокі пенсії? Це правильно? Чи наша влада має навести лад і в першу чергу має націлитись на оборону країни і виплати військовим та сім'ям! А остальні обмежти до якоїсь стелі!
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26.06.2025 17:33 Відповісти
Ну так вони ж і обмежили, здається до 23000 не більше. А прокурори отримують і 50 і 70 тис. грн. А військові в середньому від прапора до майора отримують десь 10 - 15 тис грн. Це шо багато на сьогоднішній день? Чи ти хочеш, щоб людина прослуживши 25 років отримувала 4000 грн? Я це маю на увазі.
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26.06.2025 17:56 Відповісти
Не звертай уваги, поскіглить і замовкне.
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26.06.2025 18:18 Відповісти
яка зарплатня у керівництва фонду?
в яких сирітських хатинках живуть?
яка улюблена марка авто, після мерседеса?
скільки квадратів нерухомісті в іспаніях та дубаях?
а, де військовозобов'язані квіточки перебувають?
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26.06.2025 10:37 Відповісти
Як приклад екскерівник пенсійного фонду в Хмельницькому- міліонер! Його посада була , як додаткова робота.
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26.06.2025 15:03 Відповісти
Не пересмикуйте. Він крадій і син крадійки Тетянки Крупи.
Він що, мільйонером став з ЗП у ПФ ??
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26.06.2025 18:21 Відповісти
А хтось пам'ятає,коли був аудит пенсійного фонду.І чомусь до пенсійного фонду переносять усі виплати,не пов'язані з фондом,а чому так?
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26.06.2025 10:52 Відповісти
Ніколи. Бо це майже легалізована дірка в сейфі держ бюджету через яку мільярди і мільярди коштів зникають безвісті.
Саме тому все, що зовсім не притаманне ПФУ передають йому, аби красти ще більше.
Я впевнена якщо б залучити для повного аудити пенсійного фонду колишніх військових, правоохоронців, аудиторів тих що зараз на пенсії, абсооютно ВСІ очільники ПФУ на управлінь в областях та їх головбухи сіли б на пожиттєво за розкрадання коштів в мегавеликих маштабах, і разом з ними сіли б на зону міністи соц політики.
Але це царина розкрадань в таких маштабах, що жодного не пусиять аби провести повний аудит.
Майже всі пенсіонери і не тільки постійно кажуть, що до усіх цих невї...енних «реформ» псевдо корупціонерів грантожеріа, цих колорадів, людям було куди йти скаржитись і отримувати вкрадене. Зараз немає куди.
Новому Генпрокурору раджу негайно повернути загальний нагляд!!!!! Він вже потрібен як ПОВІТРЯ!!!
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26.06.2025 11:11 Відповісти
Якщо почати перевірку ПФ, країна встане. У буквальному сенсі.

Вам же написали

"Також стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему"
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26.06.2025 18:23 Відповісти
В ПФ раздуется штат за счет молодых бронированных ухилянтов,в остальных держконторах штат не изменится,отличная схема заработка на хабарях для менеджеров пф.
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26.06.2025 11:55 Відповісти
Вертайтесь з Британії, зайдіть до ПФ - там одні жінки, за 40 р. більше половини.
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26.06.2025 18:25 Відповісти
Это не аргумент,зайдите в офисы податковой,там дивизиями ухилянты прячутся за бронью,нужно изучить штат пф и посмотреть на статистику,ухилянту заплатившему хабар даже не обязательно приходить на работу и светиться.
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26.06.2025 18:50 Відповісти
Не пересмикуйте, мова йшла про ПФ.

У податковій давно був. Колись було 65 жінок / 45 чоловіків. Або навіть більше. На око.

На держслужбі, по Закону, бронь для 50 % військовозобов"язаних.
Про "ліві" варіанти не пишу, не знаю.
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26.06.2025 18:56 Відповісти
Кормушка знатная кому то достанется
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26.06.2025 12:23 Відповісти
***** взагалі цей пенсійний фонд в час коли кожен сам собі може збирати на пенсію, ***** мені ще оплачувати послуги тих хто мої гроші рахує, знімає і тіпа відкладає, Цікаво скільки коштують послуги чинуш ПФ і податкової у виплаченій пенсії
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26.06.2025 12:42 Відповісти
а може вже ПЕНІСний фонд вирівняє спец пенсії та звичайні?
Тоді пенсія буде у всіх більше 10 000.
А,блін,не можна, бо закони не ті...
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26.06.2025 13:04 Відповісти
По Закону про пенс. забезпечення, максим. 26 тис. грн.
Але, виявляється, є нюанси.
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26.06.2025 18:26 Відповісти
Конституція забороняє погіршувати становище людини. Он суддям та прокурорам повернули скасовані раніше спецпенсії. Ця стаття Конституції добре працює на заможних осіб. А бідакам здорожчання комуналки то Конституція не указ. Країна див. Тобто мрій.
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26.06.2025 13:14 Відповісти
Це все фігня і відмазки риго-зелених акторів ! Пенсіонер отримує 2000 грн, його фінстан погіршився, бо ціни піднялись на все, то де конституційний захист?
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26.06.2025 15:06 Відповісти
Пенсіонер не отримує 2,0 тис. Це соціальна допомога. Тобто у людини "0" стажу.
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26.06.2025 18:28 Відповісти
Про індексації забув. Відсудив льотні проценти до пенсії, забрали індексації. 4000 мінус. А ти про Конституцію. Ржьом разом.
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26.06.2025 18:22 Відповісти
"має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему"
З особистого:
-У мене в компуктері тут нічого не видно. Принесіть з архіву трудову.
- Ой, десь загубилась Ваша трудова. Принесіть виписку з архіву підприємства.
- Підприємство ліквідоване. Архів передано до держархіву.
- У нас немає таких данних. Зверніться до ПФ....
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26.06.2025 13:40 Відповісти
Закачав PDF трудової до себе у кабінет на сайті ПФ.
Так, довелося пововтузитись, але це було 2 роки назад. Може щось змінилося.

Погана копія. Що не так ? Буває.

Усі інші випадки, результат нехлюйства - звільняєшся, думай про пенсію, збирай доки.
Аааа ... які доки, ЗП у конверті.
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26.06.2025 18:33 Відповісти

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