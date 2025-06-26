Українців попередили про нову шахрайську схему під виглядом "підтримки" Facebook

Держспецзв’язку попередило про шахраїв, які під виглядом служби підтримки Facebook виманюють у користувачів дані та зламують акаунти.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти від імені служби підтримки Facebook. У них повідомляють про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Щоб нібито уникнути блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням та пройти перевірку.

Водночас посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний. Користувачу пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

"Ці дані шахраї використовують для викрадення акаунту і подальшого використання профілю в шахрайських схемах", – попередають фахівці.

Щоб уберегтися від шахраїв, Держспецзв’язку закликає українців не вводити логіни і паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах, а також звертати увагу на адресу сайту.

Справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки акаунту і входу до нього, надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі "Пароль і безпека".

Як повідомлялося, Національний банк попередив українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.