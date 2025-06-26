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Новини
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Держборг України збільшився за місяць ще на мільярд доларів

Держборг України збільшився за місяць ще на мільярд доларів

Станом на 31 травня державний та гарантований державою борг України становив 7,51 трлн грн, або $180,97 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом травня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $1 млрд.

Із загальної суми держборгу зовнішній борг становить 5,58 трлн грн (74,31% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $134,48 млрд, тоді як державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,93 трлн грн (25,69%), або $46,48 млрд.

Як повідомлялося, станом на початок травня державний та гарантований державою борг України становив 7,48 трлн грн, або $179,97 млрд, збільшившись у квітні у гривневому еквіваленті на 357,12 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $8,24 млрд.

Автор: 

держборг (1102) Мінфін (2956)


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Топ коментарі
+4
Після того як влада почала давати корові менше сіна і більше доїти - кількість молока впала....

І геніальні менеджери вирішили ,що треба провести воєнну мобілізацію - перевести корову на однразове харчування в день , доїти 5 разів -і періодично пиндити палкою "ухилянтьску корову"- тоді по всім розрахункам надої ефективно зростуть в 10 разів. Варіант - жерти менше і піти заготовити більше сіна - менеджери не розглядають - ненавчені вони .
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26.06.2025 11:42 Відповісти
+2
Кріпаки завше розраховувались за панські борги!
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26.06.2025 12:21 Відповісти
+1
державний та гарантований державою борг України та ж оп-а дєрьмаковська легко могла б виплатити за пару-трійку хвилин з власних кишень, які вони завжди путають з державними. але тоді ж онуки босі й голі, без барахла зостануться!
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26.06.2025 11:44 Відповісти
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Після того як влада почала давати корові менше сіна і більше доїти - кількість молока впала....

І геніальні менеджери вирішили ,що треба провести воєнну мобілізацію - перевести корову на однразове харчування в день , доїти 5 разів -і періодично пиндити палкою "ухилянтьску корову"- тоді по всім розрахункам надої ефективно зростуть в 10 разів. Варіант - жерти менше і піти заготовити більше сіна - менеджери не розглядають - ненавчені вони .
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26.06.2025 11:42 Відповісти
державний та гарантований державою борг України та ж оп-а дєрьмаковська легко могла б виплатити за пару-трійку хвилин з власних кишень, які вони завжди путають з державними. але тоді ж онуки босі й голі, без барахла зостануться!
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26.06.2025 11:44 Відповісти
цікаво, беруть в борг у євро, а результат рахують в доларах
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26.06.2025 11:49 Відповісти
Кріпаки завше розраховувались за панські борги!
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26.06.2025 12:21 Відповісти
Що ознає пох.... 1 млрд. це 300 балістичних ракет, а це ніяк не пох...
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26.06.2025 13:35 Відповісти
ТаКакаяРазніца?
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26.06.2025 14:50 Відповісти
У Януковоща обличчя повного дебіла.У Зеленського обличчя лоха.І тільки в Порошенка обличчя мужнє і чесне,погляд твердий,направлений в майбутнє,де він бачить щасливу і богату Україну.Відразу видно з таблиці що він менше всіх вкр...перепрошую наробив боргу і лише він знову здатен рубати злодіям руки,піднімати армію,боронити мову і піднімати віру...
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26.06.2025 16:49 Відповісти
мій би бюджет на хоч 1% від цієї суми би збільшився... то я вже би і війну би закінчив!
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26.06.2025 21:19 Відповісти

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