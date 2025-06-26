Держборг України збільшився за місяць ще на мільярд доларів

Станом на 31 травня державний та гарантований державою борг України становив 7,51 трлн грн, або $180,97 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом травня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $1 млрд.

Із загальної суми держборгу зовнішній борг становить 5,58 трлн грн (74,31% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $134,48 млрд, тоді як державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,93 трлн грн (25,69%), або $46,48 млрд.

Як повідомлялося, станом на початок травня державний та гарантований державою борг України становив 7,48 трлн грн, або $179,97 млрд, збільшившись у квітні у гривневому еквіваленті на 357,12 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $8,24 млрд.