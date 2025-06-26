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Новини
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Україна отримає 42,5 мільйона євро на відновлення арки на Чорнобильській АЕС

Україна отримає 42,5 мільйона євро на відновлення арки на Чорнобильській АЕС

Україна отримає 42,5 млн євро від міжнародних партнерів на відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента (НБК) Чорнобильської АЕС, яка у лютому булапошкоджена ворожим безпілотником.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук у Facebook.

За її словами, про додаткові донорські внески Великої Британії, Європейської комісії та Франції 25 червня оголосили в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні, де відбулося засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Зокрема, Франція спрямує на відновлення НБК 10,6 млн євро, Велика Британія – 6,9 млн євро, а Єврокомісія – 25 млн євро.

Також в межах Грантової угоди №5 передбачено виділення 5 млн євро на аналіз пошкоджень НБК, розробку і реалізацію низки заходів з тимчасового ремонту Арки.

Гринчук нагадала, що у березні цього року з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля вже спрямовано 400 тис. євро для дослідження пошкодження Арки НБК.

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Як повідомлялося, уночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Унаслідок удару зафіксовані суттєві пошкодження, а тління обшивки укриття вдалося загасити лише 7 березня.

Нагадаємо, Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля було створено Європейським банком реконструкції та розвитку у 2020 році, він є правонаступником Рахунку ядерної безпеки (NSA) та Чорнобильського фонду "Укриття" (CSF).

Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

Автор: 

допомога (1571) ЧАЕС (176) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (85)


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42,5 мільйони євро, щоб залатати кілька дірок та відновити місцями вигорівшу гідроізоляцію? Нормальний розпил. А той дрон точно був кацапський?
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26.06.2025 13:27 Відповісти
Кому ви мільйони даєте телепні? ЗЕленим мародерам? Дядько Василь ту дірку в даху за дві години і 200 дол заварить, щей своїми електродами!
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26.06.2025 13:30 Відповісти
дають-бери, б.ють-тікай..
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26.06.2025 15:38 Відповісти

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