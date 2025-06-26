Україна отримає 42,5 мільйона євро на відновлення арки на Чорнобильській АЕС

Україна отримає 42,5 млн євро від міжнародних партнерів на відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента (НБК) Чорнобильської АЕС, яка у лютому булапошкоджена ворожим безпілотником.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук у Facebook.

За її словами, про додаткові донорські внески Великої Британії, Європейської комісії та Франції 25 червня оголосили в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні, де відбулося засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Зокрема, Франція спрямує на відновлення НБК 10,6 млн євро, Велика Британія – 6,9 млн євро, а Єврокомісія – 25 млн євро.

Також в межах Грантової угоди №5 передбачено виділення 5 млн євро на аналіз пошкоджень НБК, розробку і реалізацію низки заходів з тимчасового ремонту Арки.

Гринчук нагадала, що у березні цього року з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля вже спрямовано 400 тис. євро для дослідження пошкодження Арки НБК.

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Як повідомлялося, уночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Унаслідок удару зафіксовані суттєві пошкодження, а тління обшивки укриття вдалося загасити лише 7 березня.

Нагадаємо, Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля було створено Європейським банком реконструкції та розвитку у 2020 році, він є правонаступником Рахунку ядерної безпеки (NSA) та Чорнобильського фонду "Укриття" (CSF).

Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.