Австралія запровадила нові санкції проти Росії. Хто у списку

Уряд Австралії розширив санкції проти Росії та вніс до санкційного списку 37 росіян і 7 компаній із ключових галузей російської промисловості.

Про це повідомили в австралійському Міністерстві закордонних справ, передає Укрінформ.

Зокрема, серед тих, хто потрапив під обмеження, – вся рада директорів державного "Совкомфлоту", найбільшої судноплавної компанії Росії та світу.

Санкції накладені й на керівництво пов’язаних із нафтогазовим гігантом "Газпромом" – "Газпром нєфті", третього за величиною нафтопереробника в Росії, та "Газпромбанку", головного посередника в транзакціях у нафтогазовій промисловості РФ.

Австралійським громадянам та компаніям заборонено вести бізнес із підсанкційними юридичними і фізичними особами з РФ, а останнім також заборонено в’їзд до країни.

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"Австралія запровадила нові санкції проти 44 осіб та організацій, пов’язаних із російськими галузями промисловості, які допомагають підживлювати її воєнну економіку. Цей крок має на меті порушити здатність російської влади фінансувати свою незаконну війну та відображає нашу тісну координацію з міжнародними партнерами", –заявила австралійським ЗМІ міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг.

Загалом Австралія запровадила вже понад 1500 санкцій проти Росії з моменту її вторгнення в Україну у лютому 2022 року, включаючи останні обмеження проти тіньового флоту РФ, що використовується російським урядом для незаконної торгівлі нафтою.

Нагадаємо, у лютому цього року повідомлялося, що Австралія оголосила найбільший з лютого 2022 року пакет санкцій проти осіб і організацій, які пов'язані з РФ.