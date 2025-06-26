У Миколаєві обвалилася будівля колишнього заводу. У лютому її пошкодив ворожий дрон. ФОТО

У Миколаєві обвалилася частина будівлі колишнього заводу "Дормашини", яка була пошкоджена ворожим обстрілом у лютому.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

"26 червня по проспекті Центральному обвалилася частина будівлі колишнього заводу "Дормашина", яка знаходиться в приватній власності. Нагадаємо, 16 лютого будівля постраждала внаслідок атаки ворожих дронів", – йдеться у повідомленні.

Наразі ділянка огороджена, прохід перекритий. На місці працюють співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, ДСНС, поліція та профільні експерти.

Зазначається, що будівлю обстежують та згодом буде вирішено питання про подальші роботи.

У міськраді уточнили, що рух проспектом наразі не перекритий, але закликали мешканців міста не наближатися до ділянки.

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня російські військові пошкодили інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.