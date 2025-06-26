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Застосунок "Резерв+" відновив роботу: у Міноборони пояснили причину збою

Застосунок

Застосунок "Резерв+", у роботі якого від ранку фіксувалися технічні збої, відновив роботу.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у коментарях у соцмережі X.

Додатково у цифровій команді Міноборони пояснили виданню DOU, що причиною збою стало надмірне навантаження на систему.

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Як повідомлялося, вранці у четвер у пресслужбі Міноборони взнали, що у застосунку "Резерв+" зафіксовано технічні перебої. Громадянам радили у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Автор: 

Міноборони (988) Черногоренко Катерина (5) Резерв+ (9)


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26.06.2025 16:51 Відповісти

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