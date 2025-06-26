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Застосунок "Резерв+" відновив роботу: у Міноборони пояснили причину збою
Застосунок "Резерв+", у роботі якого від ранку фіксувалися технічні збої, відновив роботу.
Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у коментарях у соцмережі X.
Додатково у цифровій команді Міноборони пояснили виданню DOU, що причиною збою стало надмірне навантаження на систему.
Як повідомлялося, вранці у четвер у пресслужбі Міноборони взнали, що у застосунку "Резерв+" зафіксовано технічні перебої. Громадянам радили у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.
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показати весь коментар26.06.2025 16:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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