АРМА виставило на продаж сотні ділянок на Закарпатті. Серед них – гірськолижні

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про реалізацію майнового комплексу. До нього входять 494 земельні ділянки, а також верхня та нижня станції гірськолижного витягу в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У результаті відкритого конкурсного відбору реалізатором активу визначено приватне підприємство "Тендер Онлайн".

Зазначається, що актив має високу інвестиційну привабливість. Зокрема, йдеться про великі земельні ділянки, розташовані в гірському регіоні з перспективами розвитку туристичної інфраструктури, зокрема гірськолижних курортів.

Майно розділили на три окремі лоти, які вже є в системі "Прозорро.Продажі": перший включає ділянки загальною площею 26,7366 га, другий – 199,1488 га (зокрема нижня та верхня станція гірськолижного витягу), третій – 234,7903 га.

Електронний аукціон планують провести 7 липня 2025 року.

Як повідомлялося, АРМА планує продати майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".