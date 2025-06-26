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Новини
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АРМА виставило на продаж сотні ділянок на Закарпатті. Серед них – гірськолижні

карпати

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про реалізацію майнового комплексу. До нього входять 494 земельні ділянки, а також верхня та нижня станції гірськолижного витягу в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У результаті відкритого конкурсного відбору реалізатором активу визначено приватне підприємство "Тендер Онлайн".

Зазначається, що актив має високу інвестиційну привабливість. Зокрема, йдеться про великі земельні ділянки, розташовані в гірському регіоні з перспективами розвитку туристичної інфраструктури, зокрема гірськолижних курортів.

Майно розділили на три окремі лоти, які вже є в системі "Прозорро.Продажі": перший включає ділянки загальною площею 26,7366 га, другий – 199,1488 га (зокрема нижня та верхня станція гірськолижного витягу), третій – 234,7903 га.

Електронний аукціон планують провести 7 липня 2025 року.

Як повідомлялося, АРМА планує продати майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".

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гори (2) курорт (39) АРМА (456) Закарпатська область (285)


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Прийшов час легалізувати віджаті Тищенком і Ко ділянки
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26.06.2025 15:07 Відповісти
Нарешті хоча б одні чесні торги відбудуться за кілька років.
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26.06.2025 15:17 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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26.06.2025 15:25 Відповісти
ТЦК,ВЛК,Ректорати,"волонтери" та інші заробітчани на війні - ваш зірковий час!! Скупуйте курортні землі, дбайте про здоров'я!
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26.06.2025 16:41 Відповісти

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