"Не виправдав очікувань": Новий генпрокурор оголосив про реорганізацію Департаменту захисту інвестицій

Офіс генерального прокурора реорганізує Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій (Департамент захисту інвестицій) через неефективну роботу.

Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

"Сьогодні реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур", – пояснив Кравченко.

Він висловив переконання, що бізнес "потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту".

"Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах. Наш фокус – медіація. Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше", – пообіцяв генпрокурор.

Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій (Департамент захисту інвестицій) працював у структурі Офісу генерального прокурора з 2020 року.

Читайте також: Податкова служба вперше з початку року не виконала план надходжень від ПДВ

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. До цього з кінця грудня 2024 року він очолював Державну податкову службу.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.