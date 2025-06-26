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Новини
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З державних тендерів зникає конкуренція: 90% закупівель проводять без торгів, – Рахункова палата

90% закупівель проводять без торгів, – Рахункова палата

У 2024 році лише 10,3% закупівель за публічні кошти відбулися за конкурентною процедурою, а повністю відкритих торгів провели лише 11 – це 0,0003% від загальної кількості закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за результатами аналізу щорічного звіту Мінекономіки щодо функціонування системи публічних закупівель у 2024 році.

Передусім, у Рахунковій палаті зауважили, що звіт не містить даних щодо всіх закупівель за публічні кошти, а при його формуванні було використано лише дані електронної системи закупівель (ЕСЗ, не враховує "допорогові" закупівлі з очікуваною вартістю до 50 тис. грн, оборонні та деякі інші закупівлі).

При цьому встановлені на період воєнного стану правила надали можливість здійснювати переважну більшість закупівель шляхом укладання договорів без використання ЕСЗ та з одним учасником, що знижує конкуренцію, вказують аудитори.

"Так, згідно з даними зі звіту Мінекономіки, із понад 3,3 млн проведених у 2024 році закупівель, через ЕСЗ пройшло лише 340 тис. з очікуваною вартістю 637,11 млрд грн (10,3% загальної кількості закупівель або 67,79% від загальної суми закупівель). Решта ж закупівель – проведені без конкуренції", – наголосили у Рахунковій палаті.

При цьому із 10,3% конкурентних закупівель – 4,5% це лише процедури запиту пропозицій постачальника (інструмент в електронному каталозі Prozorro Market, яким замовник здійснює відбір постачальника у разі закупівлі товару), і 5,6% – відкриті торги з особливостями (відрізняються значно спрощеною процедурою, можуть відбутись, якщо пропозицію подасть лише 1 учасник). У підсумку більша половина торгів з особливостями (65%) відбулися саме з одним учасником.

"Отже у 2024 році відкритих торгів (як основної процедури конкурентної закупівлі в розумінні Закону про публічні закупівлі ст. 20) відбулося лише 11 (загальна сума – 10 млн грн). Це – 0,0003% від загальної кількості закупівель, що у 6 разів менше, ніж у 2023 році", – підрахували у Рахунковій палаті.

Відтак, Рахункова палата надала Мінекономіки низку рекомендацій, зокрема – працювати можливість відображення у щорічному звіті повної інформації про всі закупівлі, у тому числі оборонні та закупівлі до 50 тис. грн та інше.

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Як повідомлялося, раніше "Енергоатом" почав приховувати дані про закупівлі трансформаторів у свого постійного постачальника, пояснивши це вимогами безпеки під час воєнного стану.

Автор: 

тендер (2197) Рахункова палата (181) Prozorro (1783) закупівлі (2674)


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Топ коментарі
+7
Зеленим мавпам довірили закони під себе писати. Ще довго вся країна цей вибір кров'ю відхаркуватиме.
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26.06.2025 19:50 Відповісти
+6
Так Зельоні прибарахляються. Яких нафіг конкурентів запускати???
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26.06.2025 19:53 Відповісти
+3
зелені мародери...
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26.06.2025 19:58 Відповісти
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Зеленим мавпам довірили закони під себе писати. Ще довго вся країна цей вибір кров'ю відхаркуватиме.
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26.06.2025 19:50 Відповісти
Усе попереду !
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26.06.2025 20:06 Відповісти
Так Зельоні прибарахляються. Яких нафіг конкурентів запускати???
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26.06.2025 19:53 Відповісти
зелені мародери...
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26.06.2025 19:58 Відповісти
Усе вирішує Зеленський !
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26.06.2025 20:00 Відповісти
Боротьба Зє з баригами вийшла на якісно новий рівень...
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26.06.2025 20:42 Відповісти
Ні,це не корупція.Це піздець
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26.06.2025 20:10 Відповісти
73% хотіли скумбрію по 8 за кіло, а одержали яйця по 17 за штуку...
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26.06.2025 20:41 Відповісти
Естественно дЕрьмоковские рулят!зеленский ПУСТОТА ПОВЕРЬТЕ!!!
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26.06.2025 23:32 Відповісти
Зелені гниди роблять своє, для них красти - як дихати.
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27.06.2025 09:08 Відповісти
Пильні та мудрі чЛЄнИ в Будинку Уряду разом з десятком прахфесіАНАЛІВ держсекретарів із замами, недопустять, нанесенню шкоди Національним інтересам України, вони ж клялися Українцям, хапаючись по команді з Банкової, за посади!! Їх родичі, можуть це засвідчити, разом з помічниками від ригоАНАЛІВ!
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27.06.2025 10:20 Відповісти
Нехай КМУ затвердить форму тендерної документації і створить перелік на прозоро очікуваної вартості товарів, робіт і послуг з постійним оновленням і вся корупція публічних закупівель зникне . І нетреба буде Держаудитслужбі кошмарити Замовників щоб отримати хабаря, як це зараз відбувається.
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27.06.2025 10:55 Відповісти

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