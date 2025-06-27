В "Укрзалізниці" викрили розкрадання 15 мільйонів на закупівлях лінолеуму та фарби

П’ять осіб отримали підозри за розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, про підозру повідомили:

особі, яку слідство вважає організатором злочину;

двом представникам підприємств-постачальників;

колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених товариств.

Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували.

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Після того між "Укрзалізницею" та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена.

Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала "Укрзалізниці" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.