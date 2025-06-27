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Новини
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В "Укрзалізниці" викрили розкрадання 15 мільйонів на закупівлях лінолеуму та фарби

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П’ять осіб отримали підозри за розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, про підозру повідомили:

  • особі, яку слідство вважає організатором злочину;
  • двом представникам підприємств-постачальників;
  • колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";
  • менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених товариств.

Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували.

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Після того між "Укрзалізницею" та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена.

Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала "Укрзалізниці" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Автор: 

Укрзалізниця (4829) закупівлі (2669) розкрадання (100)


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Коли вже буде список тих відомст де їх очільники нічого не вкрали?
Аркуша 4 А я думаю вистачить з проміжком між строк 4.
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27.06.2025 11:10 Відповісти
де ж та ****** 7-ма "весна садівництва" ?????????????

"ні обіцянок не пробачень" - сцикло зелене
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27.06.2025 11:32 Відповісти
Так вони і посадили. Посадили своїх людей у керівництво, які для них крадуть
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27.06.2025 11:55 Відповісти
Все значно простіше - УЗ щось закупила? Там 100% розкрали кошти. Ну не існує жодної прозорої закупівлі УЗ
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27.06.2025 11:53 Відповісти

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