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Новини
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Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Уряд ухвалив постанову

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Уряд ухвалив постанову

Міністерство цифрової трансформації надало мобільним операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №761 від 25 червня, повідомила пресслужба Мінцифри.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, нові правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні – виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка", – пояснив міністр.

У Мінцифри додали, якщо спам-виклик усе ж стався, про нього варто повідомити мобільного оператора, і номер заблокують. У такий спосіб українців захищатимуть від фейкових дзвінків і можливої дезінформації.

Що ще змінить постанова

Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними;

Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті;

Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча – можна буде подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

"Ухвалення постанови – революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права", – підсумували у Мінцифри.

Як повідомлялося, мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу до кінця року.

Автор: 

інтернет (1366) мобільний зв’язок (809) Федоров Михайло (265) Мінцифри (834)


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Топ коментарі
+10
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27.06.2025 11:38 Відповісти
+8
а може варто запровадити GDPR, як в європі, охорона персональних данних.
бо зараз оператори бадяжать базами даних наліво й направо, дзвонять всякі юридинчі підтримки, школи, повірки..
має бути: я не даавав згоди на розголошення моїх персональних данних, і цю контору вжучують по повній. а так - спам лист телефону повний вже..
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27.06.2025 11:54 Відповісти
+6
нарешті
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27.06.2025 11:47 Відповісти
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27.06.2025 11:38 Відповісти
А шахраям - по їх адресі - будуть висилатися конверти з Новачком - гарний хід
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27.06.2025 11:38 Відповісти
Хочеться впастина коліна і плакати від радості.
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27.06.2025 11:43 Відповісти
Якщо почитати уважно то вони просто обілетять спамерів. Платиш енну суму міністерству і спам як раніше...
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27.06.2025 11:56 Відповісти
Я собі на телефони додаток встановила, то 90% номерів вже в базі є з коментами тих, кому дзвонили. Блокую й все. І відповідати ее треба, щоб дізнатись, яка хрінь дзвонить. Дуже зручно.
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27.06.2025 12:03 Відповісти
Справа в тім що спам не завжди бажано блокувати.
От передзвонили вам з служби таксі, нагадали про себе. Ви користуєтесь тою службою раз в рік. Заблокували - тепер коли буде потрібна не знайдете...
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27.06.2025 12:11 Відповісти
Ні, там не так. Блокується не автоматом, там тільки в додатку люди пишуть - шахраї, чи якісь ор6анізації, чи зазначають фізосіб, які займаються шахрайством. А Ви самі обираєте - блокувати, чи ні. Коли дзвонять, якщо інфа є в базі - відразу вспливає віконце де оцінка номеру й коментарі.
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27.06.2025 12:37 Відповісти
Додаток в студію! Чи то вже буде реклама?
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27.06.2025 12:14 Відповісти
Проблема з руками? Відгугліть.
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27.06.2025 12:38 Відповісти
руки втомлюються топтати клаву
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27.06.2025 12:45 Відповісти
У мене теж щось подібне відбувається. Але я сам не второпав що натиснув.
Підозрюю, що це якась додат. функція Вайбер.
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27.06.2025 12:43 Відповісти
Так піндерасти дзвонять на звичайний номер, от там визначник з коментами дуже актуальний
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27.06.2025 13:36 Відповісти
eyecon або getcotakt
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27.06.2025 15:38 Відповісти
нарешті
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27.06.2025 11:47 Відповісти
до речі, а де можна дізнатися про швидкість мого моб.
інтернету?
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27.06.2025 11:53 Відповісти
Для особливих людей - ookla speed test.
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27.06.2025 11:55 Відповісти
Для України більше підходить https://speedtest.org.ua
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27.06.2025 12:10 Відповісти
значит будет повышение тарифов а связь.....
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27.06.2025 11:53 Відповісти
а може варто запровадити GDPR, як в європі, охорона персональних данних.
бо зараз оператори бадяжать базами даних наліво й направо, дзвонять всякі юридинчі підтримки, школи, повірки..
має бути: я не даавав згоди на розголошення моїх персональних данних, і цю контору вжучують по повній. а так - спам лист телефону повний вже..
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27.06.2025 11:54 Відповісти
Так тими базами барижать з моменту появи мобільного зв'язку. В мене номер з моменту появи кучмостару, причому контракт.
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27.06.2025 12:05 Відповісти
У нас є Закон про захист персональних даних ! Але ж хто його читає ?

Ненадання згоди на обробку персональних даних, у ******** умовах, це автоматичне відключення Вашого номеру. Сер ...
І так зараз всюди. Навіть у Резерві+
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27.06.2025 12:48 Відповісти
Знаєте, мені це нагадує спроби Кацапії заблокувати незручний для влади контент.
- Ось папір з печаткою. Все заблоковано.
- І точно все заблоковано?
- Так! От же папір!

Так і тут. Розпорядження є. А чи буде виконуватись? Хрен там. Оператори за це гроші мають.
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27.06.2025 12:06 Відповісти
Тепер точно будуть мати додаткові кошти.
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27.06.2025 12:49 Відповісти
МОЖЕ ЗАОДНО,
МИМОХОДОМ,ЩЕ ТАКУ ДРІБНИЧКУ ЯК КЛОНИ НАШИХ СІМОК В ШАХЕДАХ З МОБІЛЬНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ПОРІШАТИ?ЧИ ТО ТАКЕ,ДРУГОРЯДНЕ????
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27.06.2025 12:15 Відповісти
Підпишіть контракт з оператором - згодом взнаємо, чи вкрали кацапи номер.
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27.06.2025 12:50 Відповісти
ху-уу, слава Богу!
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27.06.2025 12:20 Відповісти
"Ухвалення постанови - революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого - людина та її права", - підсумували у Мінцифри.

МОЛОДЦІ, ГОЛОСУЮ ТІЛЬКИ ЗА вас "слуги урода"
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27.06.2025 12:24 Відповісти
Я вообще не снимаю трубку, когда звонят с незнакомых номеров. Не нужны никакие приложения и фильтры.
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27.06.2025 13:25 Відповісти
Зараз спам йде не з мобільних операторів а з міських номерів 044
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27.06.2025 13:37 Відповісти

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