Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Уряд ухвалив постанову
Міністерство цифрової трансформації надало мобільним операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.
Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №761 від 25 червня, повідомила пресслужба Мінцифри.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, нові правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.
"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні – виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка", – пояснив міністр.
У Мінцифри додали, якщо спам-виклик усе ж стався, про нього варто повідомити мобільного оператора, і номер заблокують. У такий спосіб українців захищатимуть від фейкових дзвінків і можливої дезінформації.
Що ще змінить постанова
Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними;
Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті;
Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча – можна буде подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.
"Ухвалення постанови – революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права", – підсумували у Мінцифри.
Як повідомлялося, мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу до кінця року.
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От передзвонили вам з служби таксі, нагадали про себе. Ви користуєтесь тою службою раз в рік. Заблокували - тепер коли буде потрібна не знайдете...
Підозрюю, що це якась додат. функція Вайбер.
інтернету?
бо зараз оператори бадяжать базами даних наліво й направо, дзвонять всякі юридинчі підтримки, школи, повірки..
має бути: я не даавав згоди на розголошення моїх персональних данних, і цю контору вжучують по повній. а так - спам лист телефону повний вже..
Ненадання згоди на обробку персональних даних, у ******** умовах, це автоматичне відключення Вашого номеру. Сер ...
І так зараз всюди. Навіть у Резерві+
- Ось папір з печаткою. Все заблоковано.
- І точно все заблоковано?
- Так! От же папір!
Так і тут. Розпорядження є. А чи буде виконуватись? Хрен там. Оператори за це гроші мають.
МИМОХОДОМ,ЩЕ ТАКУ ДРІБНИЧКУ ЯК КЛОНИ НАШИХ СІМОК В ШАХЕДАХ З МОБІЛЬНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ПОРІШАТИ?ЧИ ТО ТАКЕ,ДРУГОРЯДНЕ????
МОЛОДЦІ, ГОЛОСУЮ ТІЛЬКИ ЗА вас "слуги урода"