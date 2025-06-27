Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Уряд ухвалив постанову

Міністерство цифрової трансформації надало мобільним операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №761 від 25 червня, повідомила пресслужба Мінцифри.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, нові правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні – виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка", – пояснив міністр.

У Мінцифри додали, якщо спам-виклик усе ж стався, про нього варто повідомити мобільного оператора, і номер заблокують. У такий спосіб українців захищатимуть від фейкових дзвінків і можливої дезінформації.

Що ще змінить постанова

Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними;

Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті;

Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча – можна буде подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

"Ухвалення постанови – революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права", – підсумували у Мінцифри.

Як повідомлялося, мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу до кінця року.