Верховний Суд підтвердив законність визнання "Мегабанку" неплатоспроможним

Верховний Суд підтвердив законність рішення Національного банку про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Верховний Суд 24 червня 2025 року, розглянувши касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішення Національного банку про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних", – йдеться у повідомленні.

Суд поставновив, що відповідно до закону про банки Національний банк має право проводити інспекційні перевірки, застосовувати професійне судження та вживати заходів впливу, включаючи визнання банку неплатоспроможним.

Закон про банки зобов’язує Національний банк прийняти рішення про неплатоспроможність, якщо банк не привів діяльність у відповідність до законодавства протягом 120 днів після визнання проблемним. Воєнний стан не скасовує цього обов’язку.

Суд підкреслив, що професійне судження НБУ є презумптивно достовірним і не підлягає переоцінці судами, якщо немає очевидних порушень чи перевищення повноважень. Такий підхід відповідає міжнародній практиці, оскільки Нацбанк має унікальну експертизу у фінансовій сфері.

Регулятор неодноразово попереджав керівництво "Мегабанку" про серйозні ризики, а виявлені порушення свідчили про невідповідність моделі банку вимогам щодо капіталу, ліквідності та управління ризиками.

Нагадаємо, 2 червня 2022 року Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня того ж року вирішив ліквідувати банк.

Однак суди першої та апеляційної інстанцій поставили під сумнів професійне судження регулятора, не врахувавши його повноваження щодо виведення банків з ринку у встановлені законом строки. Вони також прийняли аргументи позивача про форс-мажорні обставини, хоча ті не звільняли банк від дотримання вимог, чинних ще до запровадження воєнного стану.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.