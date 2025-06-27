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Новини Експорт українського зерна
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В Україні почали збирати урожай. Серед лідерів – Одещина

В Україні почали збирати урожай. Серед лідерів – Одещина

В Україні стартував четвертий сезон збору врожаю з початку повномасштабної війни. Станом на 27 червня аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з понад 74 тис. гектарів ранніх зернових і зернобобових культур.

Також розпочато збирання ріпаку, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, першими до жнив долучилися ячмінь, пшениця і горох. Ячменю вже зібрано понад 151 тис. тонн з 55 тис. га, пшениці – 22 тис. тонн з понад 10 тис. га, гороху – понад 14 тис. тонн з 8,4 тис. га.

Лідером за темпами збору цьогоріч є Одещина: понад 132 тисячі тонн зерна зібрано з 45 тисяч гектарів. Жнива також стартували в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує урожай пшениці в Україні цього року на рівні 17,9 млн метричних тонн, що на 23% менше, ніж торік, та є найнижчим показником на 13 років.

Нагадаємо, український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Автор: 

зерно (1889) пшениця (183) урожай (525)


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одразу на експорт?
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27.06.2025 13:04 Відповісти
Га поРашу!!!
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27.06.2025 14:42 Відповісти

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