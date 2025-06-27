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Новини
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Microsoft вперше за 40 років оновить дизайн "екрана смерті" Windows

Microsoft вперше за 40 років оновить дизайн

Компанія Microsoft вирішила змінити дизайн так званого синього "екрану смерті" й замінити його на чорний. Це перша зміна кольору екрана за майже 40 років.

Як пише The Verge, з "екрана смерті" також приберуть великий сумний смайлик і QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft, передає Бабель.

Водночас на новому екрані залишать код помилки і дані про те, який системний драйвер спричинив проблему.

microsoft

microsoft

"Це спроба додати ясності, надати повнішу інформацію і дозволити нам і клієнтам докопатися до суті проблеми, щоб швидше її розвʼязати", – уточнив віцепрезидент Microsoft з безпеки підприємств і операційних систем Девід Вестон.

Microsoft випустить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 уже цього літа.

Як повідомлялося, американська компанія Microsoft безкоштовно пропонує європейським урядам програму кібербезпеки для посилення їхнього захисту від кіберзагроз, включно з тими, що посилені штучним інтелектом.

Автор: 

інтернет (1366) комп’ютери (219) Microsoft (245)


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Топ коментарі
+6
Чому це? У більшості випадків, після синього екрану можна перезавантажити і працювати собі далі. Бо для його появи існує купа причин - банально, може драйвер злетіти чи там щось відійшло
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27.06.2025 14:23 Відповісти
+3
Я б не міняв ..неначасі
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27.06.2025 14:22 Відповісти
+2
Это называется "кому повешенному быть тот не утонет". Какая разница какого цвета будет "экран смерти"? Синим или черным. Главное что компу п..да!
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27.06.2025 14:16 Відповісти
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Это называется "кому повешенному быть тот не утонет". Какая разница какого цвета будет "экран смерти"? Синим или черным. Главное что компу п..да!
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27.06.2025 14:16 Відповісти
Чому це? У більшості випадків, після синього екрану можна перезавантажити і працювати собі далі. Бо для його появи існує купа причин - банально, може драйвер злетіти чи там щось відійшло
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27.06.2025 14:23 Відповісти
У далекі роки віндовс 95 і XP таке мало сенс - незахищена пам'ять, сирі драйвери.
Коли в десятці на ноуті двічі вилетів синій екран а потім біос сказав що є помилка у модулі криптування, я просто поміняв ноут
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27.06.2025 14:35 Відповісти
У мене в компі, наприклад, синій екран вискакував через те, що вентилятор процесора здихав потроху і не завжди крутив. Ну купив новий і все ОК, вінду ж переставляти від такого не треба...
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27.06.2025 14:48 Відповісти
Можна було модуль поміняти ). А може це була програмна помилка, можна було попробувати оновити біос
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27.06.2025 16:45 Відповісти
Ремонт має свої підводні камені. Та й навіщо, якщо тобі дають новий ноут замість старого.
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27.06.2025 19:28 Відповісти
Обычно BSOD ( экран смерти) проблема в железе. Драйверы не помогут. Какое то время комп может еще поработать но там чаще всего именно "железо" накрывается "медным тазом". Чаще всего видеокарта
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27.06.2025 14:56 Відповісти
І від відеокарти теж BSOD був колись. Там ж купа причин, тому треба читати, що на тому синьому екрані написано
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27.06.2025 15:01 Відповісти
"Обычно BSOD ( экран смерти) проблема в железе"

обычно BSOD системная проблема, там что угодно может быть, и железо там не на первом месте
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27.06.2025 15:19 Відповісти
та навіть від вірусні може кидати синьку, там безліч причин
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27.06.2025 15:06 Відповісти
Пока нема kernel panic, все ок
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27.06.2025 14:18 Відповісти
Так це ж він і є
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27.06.2025 14:21 Відповісти
нагадайте мені що таке Виндоуз.
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27.06.2025 14:20 Відповісти
Ваш сарказм не поділяють 70% власників робочих станцій і лептопів
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27.06.2025 14:29 Відповісти
ЦЕ КОРУПЦИЯ!
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27.06.2025 14:29 Відповісти
Користуєшся ;русскім православним Лінуксом;?
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27.06.2025 15:05 Відповісти
НЕТ ВОЛКОВ КОММАНДЕР
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27.06.2025 16:02 Відповісти
Я б не міняв ..неначасі
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27.06.2025 14:22 Відповісти
потужно, я б сказав - незламно.

microsoft ireland operations ltd не хоче припинити приторговувати з країною-терористом росією? Не на часі, екрани смерті нагальніше...
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27.06.2025 14:23 Відповісти
Русскій, здєся водкі нєту.
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27.06.2025 15:07 Відповісти
А ГРАППА?!АТО СКУЧНЕНЬКО БУДЕТ!!!))))
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27.06.2025 16:03 Відповісти
Без нового дизайну екрану смерті усі попередні версії будуть автоматично піратськими копіями
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27.06.2025 14:31 Відповісти
Смайлик приберуть, щоб не травмувати тендітні почуття користувачів?
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27.06.2025 14:32 Відповісти
Я вже подумав, що на портрет Зеленкава.
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27.06.2025 15:05 Відповісти
десь в наших навчилися, зелений колів змінили на смарагдовий, а це синій на чорний.
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27.06.2025 15:26 Відповісти
ну все - після цієї новини MS знову стане найдорожчою публічною компанією у світі
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27.06.2025 15:35 Відповісти
Ще новина від недавно - вперше за 50 років зустрілись голови Microsoft і Linux , Біл Гейтс і Лінус Торвальд .
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27.06.2025 18:06 Відповісти

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