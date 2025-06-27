Microsoft вперше за 40 років оновить дизайн "екрана смерті" Windows
Компанія Microsoft вирішила змінити дизайн так званого синього "екрану смерті" й замінити його на чорний. Це перша зміна кольору екрана за майже 40 років.
Як пише The Verge, з "екрана смерті" також приберуть великий сумний смайлик і QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft, передає Бабель.
Водночас на новому екрані залишать код помилки і дані про те, який системний драйвер спричинив проблему.
"Це спроба додати ясності, надати повнішу інформацію і дозволити нам і клієнтам докопатися до суті проблеми, щоб швидше її розвʼязати", – уточнив віцепрезидент Microsoft з безпеки підприємств і операційних систем Девід Вестон.
Microsoft випустить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 уже цього літа.
Як повідомлялося, американська компанія Microsoft безкоштовно пропонує європейським урядам програму кібербезпеки для посилення їхнього захисту від кіберзагроз, включно з тими, що посилені штучним інтелектом.
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Коли в десятці на ноуті двічі вилетів синій екран а потім біос сказав що є помилка у модулі криптування, я просто поміняв ноут
обычно BSOD системная проблема, там что угодно может быть, и железо там не на первом месте
microsoft ireland operations ltd не хоче припинити приторговувати з країною-терористом росією? Не на часі, екрани смерті нагальніше...