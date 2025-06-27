Microsoft вперше за 40 років оновить дизайн "екрана смерті" Windows

Компанія Microsoft вирішила змінити дизайн так званого синього "екрану смерті" й замінити його на чорний. Це перша зміна кольору екрана за майже 40 років.

Як пише The Verge, з "екрана смерті" також приберуть великий сумний смайлик і QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft, передає Бабель.

Водночас на новому екрані залишать код помилки і дані про те, який системний драйвер спричинив проблему.

"Це спроба додати ясності, надати повнішу інформацію і дозволити нам і клієнтам докопатися до суті проблеми, щоб швидше її розвʼязати", – уточнив віцепрезидент Microsoft з безпеки підприємств і операційних систем Девід Вестон.

Microsoft випустить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 уже цього літа.

Як повідомлялося, американська компанія Microsoft безкоштовно пропонує європейським урядам програму кібербезпеки для посилення їхнього захисту від кіберзагроз, включно з тими, що посилені штучним інтелектом.