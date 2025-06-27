Верховний Суд знову став на бік податківців у мільярдній суперечці з "Південним ГЗК"

Верховний Суд вдруге підтвердив обґрунтованість позиції Державної податкової служби у справі щодо АТ "Південний ГЗК".

Про це в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Підприємство має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн! Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися "технічними". Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%", – пояснила Карнаух.

Вона уточнила, що донарахована ДПСУ сума податків складається з:

2,98 млрд грн основного платежу;

0,8 млрд грн штрафів.

Керівниця Податкової служби нагадала, що у квітні Верховний Суд вже ухвалив одну постанову на користь позиції ДПС, але "Південний ГЗК" продовжив оскаржувати це рішення у суді, посилаючись на "нововиявлені обставини", але Верховний Суд відмовив у задоволенні позивача про перегляд рішення.

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Як повідомлялося, у квітні Верховний Суд зобов'язав АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") сплатити до бюджету 3,7 млрд грн податків та штрафів за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів кіпрським фірмам.

Своєю чергою у пресслужбі "Південного ГЗК" заявляли, що підприємство діяло відповідно чинних на час сплати дивідендів у 2017-2019 роках норм і пообіцяли відстоювати свою позицію у судовому порядку.

За даними у системі YouControl, основними власниками АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") є кіпрські компанії Zantest Limited (29,88% акцій) та Jantere Limited (59,76%), а кінцевим бенефіціаром підприємства вказаний Рінат Ахметов.

Південний ГЗК є одним із основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобуванням та збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату. Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого у центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

Південний ГЗК раніше контролювався групою "Метінвест" та компанією Lanebrook Ltd. (раніше – мажоритарний акціонер компанії Evraz Group російського мільярдера Романа Абрамовича, у 2018 році вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій Південного ГЗК у групи "Приват" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та партнерів. У 2022 році представників Evraz вивели з наглядової ради підприємства.