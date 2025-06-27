Мінфін затвердив порядок ротації митників: у них проситимуть згоди на переведення

Набув чинності Порядок проведення ротації посадових осіб митних органів.

Відповідний наказ Мінфіну №229 було затверджено ще 5 травня, але офіційно опублікували його лише сьогодні, 27 червня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ротація допоможе вирівняти навантаження на посадових осіб митних органів, зокрема, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон, та знизити корупційні ризики", – пояснили у Мінфіні.

У міністерстві уточнили, що згідно із порядком, зміна стаціонарного робочого місця митника в межах однієї митниці або з переведенням до іншої може відбуватися періодично з урахуванням рівня митних компетенцій.

При цьому ротація посадових осіб митних органів здійснюватиметься за їхньою згодою, яка фіксуватиметься в контракті про проходження служби.

Згідно із затвердженим порядком, ротація – це тимчасове, строком не більше ніж на 3 місяці, переміщення посадової особи митного органу на іншу посаду державної служби (у межах однієї категорії посад державної служби) шляхом оформлення рішення про направлення з метою вирівнювання навантаження, вирішення тимчасових завдань, пов’язаних із забезпеченням діяльності митного органу, у межах зони діяльності однієї митниці або до зони діяльності іншої митниці.

"Такі зміни сприятимуть гнучкому управлінню персоналом митних органів, швидкому реагуванню на оперативні потреби. Ротація також сприятиме зниженню корупційних ризиків, адже запобігатиме формуванню стійких неформальних зв’язків на конкретних митних постах", – сподіваються у Мінфіні.

Планується, що за результатами ротації керівники митниць інформуватимуть керівника Держмитслужби щодо ефективності проведених змін та досягнутих результатів, що має забезпечити прозорість процесу.

Читайте також: Оформив будинок на тестя: НАБУ передало до суду справу керівника Митної служби Звягінцева

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%, розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас комплексна реформа Державної митної служби затягується. Кабмін мав отримати від Мінфіну відповідний план до 17 червня, однак цього поки що не відбулося. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що фактично закон про перезавантаження Митниці не виконується, але пояснював це браком фінансування.

Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів, розповідав раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"