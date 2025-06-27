Прикордонники попередили про затримки у роботі пункту пропуску "Шегині" через ремонт

У зв'язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд із України (на в'їзд до Польщі) тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"На польському боці триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно п'ять годин. У зв'язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів", – сказано в повідомленні.

Також у Держприкрдонслужбі нагадали, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція, та попросили враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути.

Також там зазначили, що найменше навантаження фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця".

Нагадаємо, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.