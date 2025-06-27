Податкові надходження від пунктів обміну валют зросли на 26%, але більшість працює нелегально, – Гетманцев

За перший квартал цього року пункти з обміну валют в Україні задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн, що на 26,3% більше, ніж у відповідному періоді 2024 року (190,6 млн грн).

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"За січень-травень 2025 року платники сплатили 429,5 млн грн авансових внесків, що на 102,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Додаткові надходження з авансових внесків у першому кварталі 2025 року від платників, які мають обмінні пункти, становлять 73,2 млн грн", – розказав Гетманцев.

Він зауважив, що станом на 1 червня 2025 року в Реєстрі обмінних пунктів значиться 3 701 пункт, що належать 57 юридичним особам.

Водночас, звертає на себе увагу велика кількість нелегальних обмінників, де можна поміняти будь-що на будь-що, розрахункових центрів, через які можна перерахувати будь-що будь-куди. Звичайно, анонімно і без податків", – також зазначив Гетманцев.

Він привів як приклад перевірку 20 пунктів обміну в Києві, серед яких тільки два виявилися офіційними.

Як повідомлялося, курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо євро, проте трохи зміцнився щодо долара. Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 27 червня, на рівні 41,5852 грн/$, порівняно із 41,6620 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.