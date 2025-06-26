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Новини Падіння гривні
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Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на п’ятницю

Офіційний курс долара і євро НБУ на 27 червня

Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо євро, проте трохи зміцнився щодо долара.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 27 червня, на рівні 41,5852 грн/$, порівняно із 41,6620 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 31 копійку  до 48,6380 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 25 червня, коли українська валюта опускалась до 48,5084 грн за євро.

Офіційний курс гривні на 27 червня

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2244) гривня (1591) курс (1550) НБУ (9407) обмін валюти (749)


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В зепідорів одні перемоги. Кругом.
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26.06.2025 16:31 Відповісти
Саме головне світло по 5 грн, та підняття інших тарифів ,хоч це і заборонено в військовий час. І всіх на м'ясо в буси.
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26.06.2025 16:32 Відповісти
Тарифи більші чим в ЕС, зате пенсії менші чим в Зімбабве. Одній тцкашний і мусорській падалі добре живеться.
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26.06.2025 16:34 Відповісти
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%2040&mid=D3BBE4C04D01D25C1310D3BBE4C04D01D25C1310&ajaxhist=0 Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
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26.06.2025 16:35 Відповісти
Коли відкривати шампаньське?
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26.06.2025 16:58 Відповісти

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