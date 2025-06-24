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Новини Падіння гривні
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Вперше 48,5 грн за євро: Гривня встановила новий історичний рекорд

деньги,ввп,гроші

Курс гривні дещо зміцнився щодо долара, але впав до нового історичного мінімуму щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 25 червня, на рівні 41,7924 грн/$, порівняно із 41,8702 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 49 копійок до 48,5084 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 23 червня, коли євро зріс до 48,2006 грн.

Офіційний курс долара та євро на 25 червня

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2244) гривня (1591) курс (1550) НБУ (9407) обмін валюти (749)


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це ж чудово - більше гривень - більший ВВП
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24.06.2025 16:31 Відповісти
Просто євро виріс,долар знизився
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24.06.2025 18:07 Відповісти
Точніше - антирекорд
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24.06.2025 16:51 Відповісти
а купівельна спроможність паде
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25.06.2025 07:29 Відповісти
Перший рекорд???
Танунах!!!
З зє-банатами що ні день - то рекорд. У всьому.
...Напрямок до *******...
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25.06.2025 09:02 Відповісти
Назва невірна, це називається не "рекорд", а "антирекорд"
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25.06.2025 09:24 Відповісти
Всі в ЄС на заробітки. Тут зп у євриках. Україна ж країна вільних людей
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25.06.2025 10:07 Відповісти

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