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"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон. ФОТОрепортаж

Фонд державного майна України виставить на онлайн-аукціон із приватизації 50% + 1 акцію ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод".

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ.

Аукціон відбудеться 4 липня в системі "Прозорро.Продажі".

Стартова ціна об'єкту складає 121,56 млн грн, подача пропозицій для участі – до 3 липня, 20:00Кількість акцій – 22 423 190 штук.

Об'єкт розташований за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вул. Данила Галицького, 25.

"Це вигідне місце розташування, розташоване всього за 4 км від міжнародної траси М-06 "Київ-Чоп", – зазначили у Фонді.

На балансі підприємства перебуває сім об'єктів нерухомого майна площею 68 795 кв. м, а основним видом економічної діяльності є виробництво обладнання зв'язку.

"Серед додаткових переваг активу – підключення до всіх необхідних комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень. Це робить об'єкт ідеальною платформою для релокації або розширення вже готового виробництва", – також зауважили у ФДМУ.

"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон
"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон

Як повідомлялося, в березні минулого року Фонд держмайна вже виставляв на аукціон "Рівненський радіотехнічний завод". Тоді його ціна складала 121,55 млн грн.

Автор: 

аукціон (1352) приватизація (1362) ФДМУ (1378)


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