"Рівненський радіотехнічний завод" знову виставлять на аукціон за 121 мільйон. ФОТОрепортаж

Фонд державного майна України виставить на онлайн-аукціон із приватизації 50% + 1 акцію ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод".

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ.

Аукціон відбудеться 4 липня в системі "Прозорро.Продажі".

Стартова ціна об'єкту складає 121,56 млн грн, подача пропозицій для участі – до 3 липня, 20:00. Кількість акцій – 22 423 190 штук.

Об'єкт розташований за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вул. Данила Галицького, 25.

"Це вигідне місце розташування, розташоване всього за 4 км від міжнародної траси М-06 "Київ-Чоп", – зазначили у Фонді.

На балансі підприємства перебуває сім об'єктів нерухомого майна площею 68 795 кв. м, а основним видом економічної діяльності є виробництво обладнання зв'язку.

"Серед додаткових переваг активу – підключення до всіх необхідних комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень. Це робить об'єкт ідеальною платформою для релокації або розширення вже готового виробництва", – також зауважили у ФДМУ.































Як повідомлялося, в березні минулого року Фонд держмайна вже виставляв на аукціон "Рівненський радіотехнічний завод". Тоді його ціна складала 121,55 млн грн.