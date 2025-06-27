Мешканців Херсонщини попередили про тривалі проблеми з електроенергією: РФ атакувала важливий об’єкт

Російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт на півдні України, мешканцям Херсонщини радять підготуватися до тривалих проблем з енергопостачанням.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла", – написав Прокудін.

Він додав, що наразі енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

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Як повідомлялося, це вже другий удар по енергосистемі Херсонщини від початку місяця. 11 червня Прокудін визнавав, що ситуація з енергопостачанням в регіоні складна, а у самому Херсоні через це запровадили графіки подачі води.