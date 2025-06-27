Мешканців Херсонщини попередили про тривалі проблеми з електроенергією: РФ атакувала важливий об’єкт
Російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт на півдні України, мешканцям Херсонщини радять підготуватися до тривалих проблем з енергопостачанням.
Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла", – написав Прокудін.
Він додав, що наразі енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.
Як повідомлялося, це вже другий удар по енергосистемі Херсонщини від початку місяця. 11 червня Прокудін визнавав, що ситуація з енергопостачанням в регіоні складна, а у самому Херсоні через це запровадили графіки подачі води.
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