Шмигаль пообіцяв бізнесу відсутність різких податкових змін до кінця війни
Кабінет Міністрів України не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Важливий аспект – це сталість податкової політики. Тут не плануємо різких змін на час дії воєнного стану. Ми розуміємо, що бізнесу потрібен ресурс для зміцнення, відновлення, для модернізації", – сказав Шмигаль.
Водночас він наголосив, що Кабмін активно працює з партнерами, щоб залучати прогнозовані опції зовнішнього фінансування на підтримку оборони, економіки і інфраструктури.
Шмигаль зазначив, що за п'ять місяців цього року бізнес сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 1,5 трлн грн.
Раніше повідомлялося, що протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.
Нагадаємо, в листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.
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Для податковоі термінів давності на своі провини не існує в зв'язку з пандемією та воєнним станом (не зромуміло як це впливало на виконня іх обов'язкв) - а для бізнесу , навпаки, з особою жорсткостью виписують штрафи!
Судьі (з пенсіями за 100 000 грн на місяць) завжди пишуть якусь лабаду про терміни давності на угоду шмигалю, а не захишаючи решти бізнесу України.