Шмигаль пообіцяв бізнесу відсутність різких податкових змін до кінця війни

Кабінет Міністрів України не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Важливий аспект – це сталість податкової політики. Тут не плануємо різких змін на час дії воєнного стану. Ми розуміємо, що бізнесу потрібен ресурс для зміцнення, відновлення, для модернізації", – сказав Шмигаль.

Водночас він наголосив, що Кабмін активно працює з партнерами, щоб залучати прогнозовані опції зовнішнього фінансування на підтримку оборони, економіки і інфраструктури.

Шмигаль зазначив, що за п'ять місяців цього року бізнес сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 1,5 трлн грн.

Раніше повідомлялося, що протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.