РНБО визначило видатки на оборону основним пріоритетом держбюджету до 2029 року, – Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідний указ №433/2025 від 27 червня оприлюднено на сайті голови держави.

Згідно із ним, РНБО доручила Кабміну визначити у 2026, 2027, 2028 роках основним пріоритетом держбюджету фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Водночас уряду доручено передбачити під час підготовки проєктів законів про держбюджет на ці роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону "з урахуванням воєнно-політичної обстановки".

Кабмін також має опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців та поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки.

Крім того, уряду доручено продовжити у 2026-2028 роках:

здійснення заходів щодо відновлення боргової стійкості держави;

залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги;

відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів для забезпечення потреб сил безпеки і сил оборони;

ужити заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого в період воєнного стану;

надання державної фінансової підтримки підприємствам оборонно-промислового комплексу;

тощо.

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Крім того, органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити протягом 2026–2028 років заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням умов та строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема стану погашення дебіторської заборгованості та недопущення створення простроченої дебіторської заборгованості.

Як повідомлялося, Кабмін мав схвалити Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки до 1 червня і разом з фінансово-економічним обґрунтуванням подати її до Верховної Ради, проте цього досі не відбулося.