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РНБО визначило видатки на оборону основним пріоритетом держбюджету до 2029 року, – Зеленський підписав указ

РНБО визначило видатки на оборону основним пріоритетом держбюджету до 2029 року

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідний указ №433/2025 від 27 червня оприлюднено на сайті голови держави.

Згідно із ним, РНБО доручила Кабміну визначити у 2026, 2027, 2028 роках основним пріоритетом держбюджету фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Водночас уряду доручено передбачити під час підготовки проєктів законів про держбюджет на ці роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону "з урахуванням воєнно-політичної обстановки".

Кабмін також має опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців та поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки.

Крім того, уряду доручено продовжити у 2026-2028 роках:

  • здійснення заходів щодо відновлення боргової стійкості держави;
  • залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги;
  • відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів для забезпечення потреб сил безпеки і сил оборони;
  • ужити заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого в період воєнного стану;
  • надання державної фінансової підтримки підприємствам оборонно-промислового комплексу;
  • тощо.

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Крім того, органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити протягом 2026–2028 років заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням умов та строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема стану погашення дебіторської заборгованості та недопущення створення простроченої дебіторської заборгованості.

Як повідомлялося, Кабмін мав схвалити Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки до 1 червня і разом з фінансово-економічним обґрунтуванням подати її до Верховної Ради, проте цього досі не відбулося.

Автор: 

держбюджет (1599) Зеленський Володимир (2538) Кабмін (7826) РНБО (515) ЗСУ (390)


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Вау!
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27.06.2025 19:35 Відповісти
Кабмін також має опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців та поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки.
Поліцаї тут яким боком? 😡😡😡
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27.06.2025 19:36 Відповісти
то, рнбо вже і бюджет визначає?
піздець на піздеці, піздецем поганяє!!!!
все!
з конституцією все давно ясно.
але тепер, це повна узурпація влади!
зе!шмаркля вже до економіки добрався.
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27.06.2025 19:57 Відповісти
походу і ЗЕ думає до 29го року досидіти на троні
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27.06.2025 20:49 Відповісти
Галасу багато, а кінцевий результат нуль
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27.06.2025 20:29 Відповісти
А з 2019 року, пріоритететом було виведення грошей з України???
Голова НацБанку, може офіційно заявити, про грошову масу, яку виведено з України, з 2019 року і по сьогодення, станом на 1 півріччя 2025 року??
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27.06.2025 22:25 Відповісти
війна з 2014 року. зе на посаді з 2019 . і те що в країні війна і що вона потребує грошей не тільки бабусь-пенсіонерок - які збирають на дрони. оху№№№ть яа оперативнсть мислення. НЛС
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27.06.2025 22:50 Відповісти

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