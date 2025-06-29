В Україні запустять нову грантову програму для постраждалих підприємств. Скільки можна буде отримати?

Уряд України готує нову грантову програму для підприємств, які зазнали руйнувань через бойові дії.

Про це повідомила перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

Максимальна сума допомоги складатиме до 16 млн грн, але не більше суми завданих збитків.

"Щоденні атаки росіян руйнують економіку. Щоб відновлювати підприємства, потрібні ресурси, тому уряд запускає новий грант, який так і назвали – на відновлення. Постраждалі від руйнувань підприємства зможуть отримати до 16 млн грн, що допоможуть їм повернутися до роботи", – сказала Свириденко.

Отримати грант зможуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, чиї виробничі потужності були пошкоджені. За кошти можна буде придбати нове обладнання, оплатити його доставку й монтаж.

Для отримання гранту потрібно подати бізнес-план, акт оцінки збитків та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ті підприємства, які раніше отримували грант на переробку, можуть подаватися повторно – але сума нового гранту зменшиться на попередню.

Серед умов: створення щонайменше п'яти робочих місць і сплата податків на суму гранту впродовж трьох років (зокрема 20% – у вигляді єдиного соцвнеску із нових працівників).

Не зможуть отримати грант ті, хто має прострочені кредити, є фігурантами кримінальних справ, працює з країною-агресором або перебуває під санкціями.

Рішення ухвалюватимуть Мінекономіки та Державна служба зайнятості.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів вирішив спрямовувати понад 22 млрд грн, які були надані міжнародними партнерами, на потреби відновлення.

Також стало відомо, що невдовзі підприємці отримуватимуть у застосунку "Дія" push-сповіщення про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підходитимуть їх бізнесу.