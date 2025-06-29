Італійський алкогольний гігант Campari продасть бренд Cinzano своєму конкуренту за 100 мільйонів євро

Італійський виробник алкогольних напоїв Campari Group оголосив про продаж бренду вермутів і ігристих вин Cinzano, а також бренду Frattina, внутрішньому конкуренту – приватній компанії Caffo Group 1915.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Як зазначається, угода вартістю 100 млн євро є частиною стратегії Campari з оптимізації портфеля і фокусування на ключових брендах.

У межах угоди буде створено нову компанію (NewCo), якій передадуть усі права інтелектуальної власності, контракти, частину персоналу, запаси готової продукції та окреме виробниче обладнання в Італії.

Campari Group – італійська компанія, що працює з 1860 року в галузі брендованих напоїв. Виробляє алкогольні напої, вина та безалкогольні аперитиви. У портфоліо брендів компанії: Aperol, Appleton, Cinzano, горілка SKYY, Espolón, Wild Turkey, Grand Marnier, віскі Forty Creek. Засновану у 1757 році компанію Cinzano Campari купила у 1999 році, а Frattina приєдналася до портфеля внаслідок придбання Fratelli Averna S.p.A. у 2014 році.

Минулого року чистий продаж Cinzano і Frattina склав 75 млн євро, що становило 2% від загального обсягу продажу Campari Group.

Caffo Group 1915, відома гірким лікером Vecchio Amaro del Capo, планує використати Cinzano для активного виходу на міжнародні ринки.

До завершення передання прав Campari тимчасово продовжить виробництво та дистрибуцію Cinzano на окремих ринках, зокрема в Аргентині, Іспанії, Мексиці, Росії, Південній Кореї та ПАР.

Завершення угоди очікується до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, світове споживання вина минулого року зменшилося на 3,3% порівняно з попереднім роком і становило 214,2 млн гектолітрів, і це найнижчий показник з 1961 року.

Перед тим стало відомо, що Державна митна служба України підписала Меморандум про співпрацю з Альянсом по боротьбі з контрафактними алкогольними напоями (Alliance Against Counterfeit Spirits, AACS). Спільні ініціативи передбачають впровадження сучасних способів перевірки алкоголю під час переміщення через митний кордон України, навчання посадових осіб митниці новим актуальним методам ідентифікації ознак порушення прав інтелектуальної власності.