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Новини
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Програма "Зроблено в Україні" за минулий рік забезпечила 0,6% зростання ВВП, – Свириденко

Програма

Програма "Зроблено в Україні" минулого року внесла 0,6% у зростання ВВП України, яке становило 2,9%.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінфрм.

За словами Свириденко, глобальна мета програми полягає в зміні структури економіки та збільшенні частки переробної промисловості у структурі ВВП. Наразі в Україні цей показник становить 10,3%, що в два рази менше, ніж у найближчих сусідів.

"Сировинна економіка – це тотожність бідності. Тому наше стратегічне завдання – наростити структуру переробної промисловості у ВВП спочатку вдвічі. І, власне, для цього ми об'єднали десятки програм під таку загальну парасольку, зрозумілу кожному, хто сьогодні знаходиться в державі. Парасольку, яка має на меті підтримати кожного підприємця, який займається виробництвом або експортом", – сказала Свириденко.

Програма спрямована на досягнення трьох основних цілей:

  • розвиток несировинного експорту,
  • залучення інвестицій у реальний сектор,
  • розвиток українського виробництва через доступ до кредитів і грантів.

Свириденко зазначила, що за два роки на підтримку та забезпечення програм у межах "Зроблено в Україні" планується спрямувати не менше 180 млрд грн.

Віцепрем'єрка розповіла, що серед ключових досягнень програми – компенсація до 25% при купівлі української сертифікованої техніки, завдяки чому було придбано 13,8 тис. одиниць техніки українського виробництва. Також діють програми "Шкільний автобус" з бюджетом 1,6 млрд грн на 460 автобусів та іпотечна програма "єОселя", у межах якої видано 17,6 тис. іпотек під час повномасштабної війни.

Крім того, до програми "Національний кешбек" долучилися 5,5 млн українців, які щомісяця отримують 10% від купівлі українських товарів. У програмі беруть участь 1,8 тис. виробників із 390 тис. промаркованих товарів.

Наприкінці минулого року в Мінекономіки оцінили ефект від програми "Зроблено в Україні" у 88 млрд грн.

На початку червня цього року Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек", а також 200 млн грн – для виплат за програмою компенсації вартості української промислової техніки.

Автор: 

ВВП (1164) Свириденко Юлія (165)


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Топ коментарі
+5
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30.06.2025 08:56 Відповісти
+4
"Якщо два роки тому за свої https://public.nazk.gov.ua/documents/4ac32192-85e9-48d1-87b2-49384d0de1e5 послуги КШЕ Свириденко отримала трохи менше ніж 852 тисячі гривень, то в 2024-му сума гонорарів зросла більш як у три з половиною рази - до згаданих 3,1 мільйона гривень" (с)

Які 0,6% зростання!?
А 360% не хотіли ???
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30.06.2025 09:37 Відповісти
+4
Реальні досягнення можна бачити - по зменшенню населення, втраті територій, доходах населення, цінам у магазинах.
А не по балаканинах з владних кабінетів.
Там все супер.
Чомусь особлива любов до зеленої влади лунає саме від виїхавших.
Повертайся, щоб подивитися на ситуацію з іншої сторони... саме з центру подій.
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30.06.2025 09:39 Відповісти
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30.06.2025 08:56 Відповісти
..анализ от соски.. даже читать не стал..
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30.06.2025 09:07 Відповісти
де це можна побачити?
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30.06.2025 09:08 Відповісти
Надо верить!
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30.06.2025 09:13 Відповісти
Часом деяким коментатором краще мовчати, або визнавати свої помилки та досягнення інших. Принижувати жінку віце-прем'єра, називати її '"с0ск0ю", де взагалі ті адміністратори? Чи ви видаляєте тільки негативні коментарі про Порошенка?
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30.06.2025 09:16 Відповісти
Реальні досягнення можна бачити - по зменшенню населення, втраті територій, доходах населення, цінам у магазинах.
А не по балаканинах з владних кабінетів.
Там все супер.
Чомусь особлива любов до зеленої влади лунає саме від виїхавших.
Повертайся, щоб подивитися на ситуацію з іншої сторони... саме з центру подій.
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30.06.2025 09:39 Відповісти
Ти звідки пишеш довбню?я в Сумській області під постійним вогнем .а ти чмо де?
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30.06.2025 09:41 Відповісти
Напевно, той Антон за кордоном. Там ніхто нікого не ображає і не спілкуються у стилі написання листа турецькому султану. Там наші стать іншіми; наші манери сприймають як дикунство.
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30.06.2025 10:14 Відповісти
А програма "зробили їх разом", як вплинула на ВВП?!?
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30.06.2025 09:26 Відповісти
"Якщо два роки тому за свої https://public.nazk.gov.ua/documents/4ac32192-85e9-48d1-87b2-49384d0de1e5 послуги КШЕ Свириденко отримала трохи менше ніж 852 тисячі гривень, то в 2024-му сума гонорарів зросла більш як у три з половиною рази - до згаданих 3,1 мільйона гривень" (с)

Які 0,6% зростання!?
А 360% не хотіли ???
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30.06.2025 09:37 Відповісти
Шо ці потвори там курять?
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30.06.2025 09:39 Відповісти
"глоабльна мета" забезпечила 0.6% зростання - це все, що треба знати про єлдаковську куклу, яку мають зробити новим прем'єром. чи то пак новою прем'єркинею. хоча, як каже її уйобіщний зелений босс, - какая разніца?
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30.06.2025 10:23 Відповісти
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30.06.2025 10:31 Відповісти
решту 146% зростання ВВП забезпечили "інвестняні".
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30.06.2025 10:49 Відповісти

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