Програма "Зроблено в Україні" за минулий рік забезпечила 0,6% зростання ВВП, – Свириденко

Програма "Зроблено в Україні" минулого року внесла 0,6% у зростання ВВП України, яке становило 2,9%.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінфрм.

За словами Свириденко, глобальна мета програми полягає в зміні структури економіки та збільшенні частки переробної промисловості у структурі ВВП. Наразі в Україні цей показник становить 10,3%, що в два рази менше, ніж у найближчих сусідів.

"Сировинна економіка – це тотожність бідності. Тому наше стратегічне завдання – наростити структуру переробної промисловості у ВВП спочатку вдвічі. І, власне, для цього ми об'єднали десятки програм під таку загальну парасольку, зрозумілу кожному, хто сьогодні знаходиться в державі. Парасольку, яка має на меті підтримати кожного підприємця, який займається виробництвом або експортом", – сказала Свириденко.

Програма спрямована на досягнення трьох основних цілей:

розвиток несировинного експорту,

залучення інвестицій у реальний сектор,

розвиток українського виробництва через доступ до кредитів і грантів.

Свириденко зазначила, що за два роки на підтримку та забезпечення програм у межах "Зроблено в Україні" планується спрямувати не менше 180 млрд грн.

Віцепрем'єрка розповіла, що серед ключових досягнень програми – компенсація до 25% при купівлі української сертифікованої техніки, завдяки чому було придбано 13,8 тис. одиниць техніки українського виробництва. Також діють програми "Шкільний автобус" з бюджетом 1,6 млрд грн на 460 автобусів та іпотечна програма "єОселя", у межах якої видано 17,6 тис. іпотек під час повномасштабної війни.

Крім того, до програми "Національний кешбек" долучилися 5,5 млн українців, які щомісяця отримують 10% від купівлі українських товарів. У програмі беруть участь 1,8 тис. виробників із 390 тис. промаркованих товарів.

Наприкінці минулого року в Мінекономіки оцінили ефект від програми "Зроблено в Україні" у 88 млрд грн.

На початку червня цього року Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек", а також 200 млн грн – для виплат за програмою компенсації вартості української промислової техніки.