"Адміністративне судочинство": В Україні випустили нову монету в п’ять гривень

Національний банк 27 червня ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Презентували цю пам’ятну монету заступник голови Національного банку Олексій Шабан та голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Михайло Смокович.

"Ми створили пам’ятну монету "Адміністративне судочинство України" як символ визнання важливості адміністративної юстиції та на знак поваги до органів судової влади, правників і всіх, хто долучився до становлення та розвитку цієї знакової інституції", – сказав Шабан.

Пам’ятна монета "Адміністративне судочинство України" має номінал 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу, а тираж становить до 50 тис. штук.

На аверсі монети в центрі композиції – стилізоване зображення відкритої книги, що символізує знання, законність і Кодекс адміністративного судочинства України. Зліва у лавровому вінку міститься напис 20 років.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено напис "Верховенство права", а нижче зображено композицію з колоною – символом стійкості, непорушності й правопорядку, що завершується терезами справедливості. По колу монети розміщено написи "Справедливість" та "Неупередженість", які підкреслюють фундаментальні принципи адміністративного судочинства.

Дизайн монети виконала Олександра Кучинська.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 липня, а також у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося. днями Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана".