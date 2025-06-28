Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до максимуму з лютого

Продаж доларів Національним банком із 23 до 27 червня зріс до $875 млн проти $724 млн тижнем раніше. Це максимальний показник з середини лютого.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на міжбанку лише $0,7 млн.

Загалом від початку 2025 року регулятор продав із резервів уже $17,07 млрд, а купив – $36,88 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.