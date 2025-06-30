Конфіскована Німеччиною у "Газпрому" компанія продовжує платити мільярди євро за російський газ, – SWR

Німецька державна енергетична компанія SEFE замовила близько 50 партій скрапленого природного газу (СПГ) на 2025 рік у російського "Новатеку".

Загальна вартість цього газу оцінюється приблизно у 2 млрд євро, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на німецьку телерадіокомпанію SWR.

Журналісти посилаються на дані уряду ФРН, передані у відповідь на парламентський запит опозиційної "Лівої партії". Згідно із цими даними, морські танкери-газовози виходять із російського порту на Ямалі, звідки доставляють скраплений газ до терміналів у Дюнкерку, Зебрюгге та Більбао. Там газ регазифікують та подають до газотранспортної системи ЄС, якою він доходить до Німеччини.

Депутат бундестагу від "Лівої партії" Крістіан Герке назвав постачання СПГ з Росії "чумою та холерою, фактично ліцензією на друкування грошей для військово-промислового комплексу Росії". Законодавець закликав запровадити санкції та заборонити постачання російського СПГ до Європи.

Проект "Ямал СПГ", звідки до Європи надходить російський скраплений газ, – спільне підприємство "Новатека" (50,1%), французького концерну TotalEnergies (20%), Китайської національної нафтогазової корпорації (20%) та китайського Фонду Шовкового шляху (9,9%). За даними російського Forbes станом на вересень 2024 року, 24,6% "Новатеку" належали російському мільярдеру Леоніду Міхельсону, а 23,5% – наближеному до Путіна олігарху Геннадію Тимченку.

"SEFE закуповує російський СПГ виключно в рамках чинного старого контракту, що не підлягає розірванню", – пояснила компанія у відповідь на запит SWR. Там припустили, що можуть припинити імпорт у разі запровадження заборони на рівні ЄС.

Компанія SEFE (Securing Energy For Europe) – колишня Gazprom Germania, німецький дочірній холдинг російського "Газпрому". У листопаді 2022 року уряд Німеччини націоналізував цю компанію через борги та загрозу енергетичній безпеці.

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Як повідомлялося, у червні Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.