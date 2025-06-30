"Я – за декриміналізацію": Гетманцев підтримав скасування покарання за виробництво порноконтенту

Держава не може оподатковувати і переслідувати виробників контенту "для дорослих", тому кримінальну відповідальність за це потрібно скасувати.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Бути чесними перед собою не можна наполовину. Все інше – лицемірство. Я – за декриміналізацію. Не може держава однією рукою брати у творців контенту гроші податками, а іншою розгортати кампанію з переслідування тих самих платників. Про "контрольні закупки" взагалі промовчу", – написав Гетманцев, оприлюднивши посилання на відповідну петицію на сайті президента.

У петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити "за певну суму".

Відтак, вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

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Як повідомлялося, на початку вересня минулого року голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Державної податкової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"