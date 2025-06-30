Українці сплатили майже 100 мільйонів гривень податку на елітні авто. Де їх найбільше?

За перші п'ять місяців цього року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку, що на 2,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом транспортний податок наразі сплатили понад 5,6 тис. осіб, повідомляє Державна податкова служба (ДПСУ).

У відомстві уточнили, що найбільші суми надійшли від автовласників:

Києва – 29,5 млн грн;

Дніпропетровщини – 9 млн грн;

Одещини – 8,3 млн грн;

Львівщини – 6,3 млн гривень.

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Як повідомлялося, у лютому Міністерство економіки оприлюднило перелік автомобілів, що підпадають під сплату "податку на розкіш" у 2025 році.

Загалом до оновленого переліку увійшло 352 моделі авто таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce та кількох інших.

Торік до переліку входило 488 моделей авто. Порівняно із минулим роком, до переліку не увійшло жодної моделі автомобіля компанії Tesla Ілона Маска, а також брендів Cadillac, Jaguar, Rivian.

Нагадаємо, під оподаткування підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 3 мільйонів гривень у 2025 році.

Транспортний податок в Україні у нинішньому вигляді був запроваджений у 2015 році. Зауважимо, що ставка податку є фіксованою (25 тис. грн) і за увесь цей час не змінювалася. Водночас поріг вартості авто, що підлягають оподаткуванню, з того часу зріс у 6 разів через підвищення розміру мінімальної зарплати.