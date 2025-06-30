Майже 49 грн за євро: Гривня встановила новий історичний рекорд
Курс гривні знизився щодо долара і третій день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 1 липня, на рівні 41,7788 грн/$, порівняно із 41,6409 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 20 копійок – до 48,9856 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 30 червня, коли українська валюта опускалась до 48,7823 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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