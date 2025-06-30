Румунія продовжила ліцензування імпорту української продукції до кінця року

Уряд Румунії продовжив обов'язковий термін ліцензування імпорту української продукції до 31 грудня 2025 року як захід для захисту місцевих фермерів.

Про це пише Euractiv.

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу закликав румунських переробників "отримувати сировину від румунських фермерів, щоб підтримувати національне сільськогосподарське виробництво".

За даними румунського Міністерства сільського господарства, цей регламент поширюється на всіх учасників ланцюга поставок агропродовольчої продукції, включно з виробниками, переробниками та торговцями, і "відіграє життєво важливу роль у підтримці вразливих соціальних груп відповідно до принципів Європейського стовпа соціальних прав".

Після рішення Європейської Комісії у вересні 2023 року не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн Європейського Союзу – Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину – Румунія запровадила систему ліцензування імпорту зернових та олійних культур як з України, так і з Молдови.

Відтоді захід з того часу був розширений, щоб охопити додаткові продукти.

Раніше стало відомо, що в Україні почали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.

До того повідомлялося, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.