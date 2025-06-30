У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта

У застосунку "Дія" з'явилася послуга заміни техпаспорта, що стане в пригоді в разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Щоб скоритатися послугою, необхідно:

обрати відповідний сервіс та вказати причину заміни техпаспорта, за потреби обрати нові номерні знаки,

вибрати тип техпаспорта та спосіб доставки,

підтвердити або оновити контактні дані, підписати та оплатити заяву протягом 24 годин.

"Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку", – сказано в повідомленні.

У МВС зазначили, що при заміні технічних характеристик авто (наприклад, об'єм двигуна чи тип пального), слід звернутися до сервісного центру МВС.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування заміни техпаспорту на авто в "Дії" в квітні.

До того стало відомо, що в застосунку "Дія" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.