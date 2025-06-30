У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта
У застосунку "Дія" з'явилася послуга заміни техпаспорта, що стане в пригоді в разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.
Щоб скоритатися послугою, необхідно:
- обрати відповідний сервіс та вказати причину заміни техпаспорта, за потреби обрати нові номерні знаки,
- вибрати тип техпаспорта та спосіб доставки,
- підтвердити або оновити контактні дані, підписати та оплатити заяву протягом 24 годин.
"Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку", – сказано в повідомленні.
У МВС зазначили, що при заміні технічних характеристик авто (наприклад, об'єм двигуна чи тип пального), слід звернутися до сервісного центру МВС.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування заміни техпаспорту на авто в "Дії" в квітні.
До того стало відомо, що в застосунку "Дія" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
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