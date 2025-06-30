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У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта

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У застосунку "Дія" з'явилася послуга заміни техпаспорта, що стане в пригоді в разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Щоб скоритатися послугою, необхідно:

  • обрати відповідний сервіс та вказати причину заміни техпаспорта, за потреби обрати нові номерні знаки,
  • вибрати тип техпаспорта та спосіб доставки,
  • підтвердити або оновити контактні дані, підписати та оплатити заяву протягом 24 годин.

"Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку", – сказано в повідомленні.

У МВС зазначили, що при заміні технічних характеристик авто (наприклад, об'єм двигуна чи тип пального), слід звернутися до сервісного центру МВС.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування заміни техпаспорту на авто в "Дії" в квітні.

До того стало відомо, що в застосунку "Дія" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Автор: 

авто (4198) техпаспорт (14) електронні документи (325) Дія (645)


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