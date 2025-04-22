Мінцифри запускає бета-тестування заміни техпаспорту на авто в "Дії"

У застосунку "Дія" запустять нову послугу для автовласників – заміна техпаспорту. Наразі Міністерство цифрової трансформації бета-тестувальників майбутньої послуги.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Якщо ви втратили або пошкодили техпаспорт, змінили дані чи хочете змінити номерний знак – не проблема, уже скоро можна буде зробити це в "Дії" за кілька кліків. Команда шукає людей, які першими протестують послугу та дадуть фідбек розробникам", – наголосив він.

Долучитися до бета-тестування можуть повнолітні власники авто, які мають свідоцтво про реєстрацію та біометричний документ в "Дії". Реєстрація на бета-тест доступна за посиланням.

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Як повідомлялося, у застосунку "Дія" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Нагадаємо, у 2024 році українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.