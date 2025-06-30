Україна та Євросоюз домовилися про нові умови імпорту агропродукції

Європейська Комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Про це заявили єврокомісар із питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та еврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен, передає DW.

Як повідомляється, сторони досягли принципової домовленості про перегляд положень щодо лібералізації торгівлі в рамках угоди про асоціацію, і, за словами Шефчовича, цей крок "знаменує собою новий етап у створенні довгострокових, передбачуваних і взаємних рамок" у більш широкому контексті процесу вступу України до ЄС.

Шефчович наголосив, що домовленість "повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери".

На брифінгу в Брюссела зазначили, що технічні деталі угоди ще не повідомляються, проте принципова домовленість із Києвом щодо імпорту агропродуктів була досягнута.

Як пише видання, в порівнянні із діючими від 6 червня квотами умови для українських виробників покращені – сторони домовилися про лібералізацію торгівлі щодо низки агропродуктів.

Зокрема, йдеться про підвищення квот на більшість агропродуктів, зокрема на такі "критичні продукти", як м'ясо птиці, яйця, цукор, пшеницю. Також угода передбачає лібералізація імпорту деяких молочних продуктів та продуктів переробки фруктів.

Що відомо про український агроекспорт у ЄС

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.

Зі свого боку перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української аграрної продукції на європейський ринок.