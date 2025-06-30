69% російської економіки перебуває в стагнації, – розвідка
У Росії глибоко кризові процеси відзначаються у сферах вугільної промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці. Ці галузі формують близько 17% сукупного доходу федерального російського бюджету.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки, і насамперед це стосується обробної сфери.
"Основна причина – понад 40% російських підприємств мають зобов'язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування – і занадто дороге, і фактично недоступне", – сказано в повідомленні.
У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що з метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану в Росії ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю.
"Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники", – зауважили в Службі розвідки.
Що приховує російська влада
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада вже засекретила всю митну статистику, дані про склад золотовалютних резервів Центробанку РФ і дозволила великим компаніям не розкривати своїх топменеджерів та фінансові показники у звітності.
2023 року під гриф "таємно" потрапили дані про видобуток у Росії нафти й газу, а 2024 року, після серії атак українських дронів, Росстат перестав публікувати статистику виробництва бензину та дизельного палива.
На тлі зростання втрат в Україні з публічного доступу зникли дані про кількість людей із інвалідністю, а також детальна демографічна статистика, яка дозволяла опосередковано оцінити реальну кількість загиблих на війні.
Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету – рекордна частка за 20 років доступної статистики.
У проєкті скарбниці 2025 року уряд Росії запланував збільшити частку секретних витрат майже до 30%, або більше 11 трлн руб.
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