69% російської економіки перебуває в стагнації, – розвідка

У Росії глибоко кризові процеси відзначаються у сферах вугільної промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці. Ці галузі формують близько 17% сукупного доходу федерального російського бюджету.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки, і насамперед це стосується обробної сфери.

"Основна причина – понад 40% російських підприємств мають зобов'язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування – і занадто дороге, і фактично недоступне", – сказано в повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що з метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану в Росії ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю.

"Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники", – зауважили в Службі розвідки.

Що приховує російська влада

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада вже засекретила всю митну статистику, дані про склад золотовалютних резервів Центробанку РФ і дозволила великим компаніям не розкривати своїх топменеджерів та фінансові показники у звітності.

2023 року під гриф "таємно" потрапили дані про видобуток у Росії нафти й газу, а 2024 року, після серії атак українських дронів, Росстат перестав публікувати статистику виробництва бензину та дизельного палива.

На тлі зростання втрат в Україні з публічного доступу зникли дані про кількість людей із інвалідністю, а також детальна демографічна статистика, яка дозволяла опосередковано оцінити реальну кількість загиблих на війні.

Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету – рекордна частка за 20 років доступної статистики.

У проєкті скарбниці 2025 року уряд Росії запланував збільшити частку секретних витрат майже до 30%, або більше 11 трлн руб.