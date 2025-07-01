Рада фінстабільності схвалила стратегію іпотечного кредитування. Що вона передбачає?

Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування.

Вона спрямована на "розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови", поповідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Серед іншого, стратегія з розвитку іпотечного кредитування передбачає:

упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;

забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;

запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;

удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;

оновлення стратегії оператора державної програми "єОселя" ПРАТ "Укрфінжитло" та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;

визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

Крім того, Рада з фінстабільності схвалила оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, додали у НБУ.

"Схвалені документи, зокрема оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, буде оприлюднено додатково після затвердження", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року, нею змогли скористатися понад 17 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися майже 9 тисяч військовослужбовців та працівників сектору безпеки – це понад половина від усіх позичальників. Також пільговою ставкою скористалися 1,3 тис. педагогів, 1,3 тис. медиків та 350 науковців. Під 7% кредити отримали 4,1 тис. громадян, які не мають житла, 0,6 тис. внутрішньо переміщених осіб і 0,4 тис. ветеранів.

При цьому пільгову іпотеку під 3% річних активно оформлюють топчиновники, силовики, судді та прокурори, з'ясували журналісти Bihus.Info. Так, за останній рік кожен 20 працівник ДБР оформив пільговий кредит на житло попри те, що родини окремих працівників правоохоронних органів мають численну нерухомість. При чому подекуди претенденти на пільгову іпотеку з-поміж родин прокурорів вдаються до відвертих махінацій, щоб підлаштуватися під умови програми.