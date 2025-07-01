Законопроєкт про обмеження спецпенсій для прокурорів пройшов комітет Ради, – Гетманцев

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з другої спроби схвалив для розгляду у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури", який передбачає обмеження щодо призначення спецпенсій для прокурорів та співробітників деяких правоохоронних органів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Комітет з питань соціальної політики, долаючи шалений супротив, рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект щодо скасування спецпенсій прокурорів", – написав Гетманцев.

Він також закликав депутатів ухвалити законопроєкт у другому читанні.

"Ми маємо нарешті скасувати середньовічні кастові привілеї. Це один з кроків до пенсійної справедливості. Але він не має бути єдиним. Потрібна масштабна пенсійна реформа", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, наприкінці травня Комітет з питань соцполітики не зміг схвалити цей законопроєкт для розгляду у другому читанні.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;

️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.