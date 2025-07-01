Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 2000 гривень за три роки, – бюджетна декларація
Кабінет Міністрів передбачив повільне зростання мінімальної заробітної плати з 8000 гривень цьогоріч до 10 059 грн в 2028 році.
Про це свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена постановою уряду №774 від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно із документом, що під час формування видаткової частини державного бюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати:
- з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 грн;
- з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 грн;
- з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 грн.
Крім того, планується підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 грн;
- з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 грн;
- з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 грн.
"Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року", – йдеться в документі.
Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачала заморожування мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Тому мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 грн, як і у попередньому році.
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що соціальні стандарти у держбюджеті на 2025 рік залишилися замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значних коштів. Зокрема, у випадку збільшення мінімальної заробітної плати на 100 грн, видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть, московським убивцям Українців, та їх прихвостням, розставленим портновщиною на посади, в органах державного управління!!
І по чім нині первачок? Я не з податкової і не з БЕБ, якщо що ...
Гумак - то така сулія чи міра об"єму?