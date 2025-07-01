Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 2000 гривень за три роки, – бюджетна декларація

Кабінет Міністрів передбачив повільне зростання мінімальної заробітної плати з 8000 гривень цьогоріч до 10 059 грн в 2028 році.

Про це свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена постановою уряду №774 від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із документом, що під час формування видаткової частини державного бюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 грн.

Крім того, планується підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 грн;

з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 грн;

з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 грн.

"Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року", – йдеться в документі.

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Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачала заморожування мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Тому мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 грн, як і у попередньому році.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що соціальні стандарти у держбюджеті на 2025 рік залишилися замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значних коштів. Зокрема, у випадку збільшення мінімальної заробітної плати на 100 грн, видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд грн.