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Новини Підвищення мінімальної зарплати
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Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 2000 гривень за три роки, – бюджетна декларація

Мінімальна зарплата в Україні може зрости у наступні три роки

Кабінет Міністрів передбачив повільне зростання мінімальної заробітної плати з 8000 гривень цьогоріч до 10 059 грн в 2028 році.

Про це свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена постановою уряду №774 від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із документом, що під час формування видаткової частини державного бюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати:

  • з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 грн;
  • з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 грн;
  • з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 грн.

Крім того, планується підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 грн;
  • з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 грн;
  • з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 грн.

"Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року", – йдеться в документі.

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Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачала заморожування мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Тому мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 грн, як і у попередньому році.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що соціальні стандарти у держбюджеті на 2025 рік залишилися замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значних коштів. Зокрема, у випадку збільшення мінімальної заробітної плати на 100 грн, видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1601) Кабмін (7829) мінімальна зарплата (137) зарплата (1145)


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Топ коментарі
+5
Помічників рогоАНАЛІВ чимало в Урядовому кварталі, і вони продовжують у різні способи, знищувати Українців! Самі то вони, нє мєсниє, а із-за порєбріка! То їм до України і байдуже! РигоАНАЛИ з симоненком, цьому підтвердження з московії!!
Смерть, московським убивцям Українців, та їх прихвостням, розставленим портновщиною на посади, в органах державного управління!!
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01.07.2025 11:52 Відповісти
+4
А при інфляції і цін ,тарифів це пісець...вижити не можливо...ще більше нарід драпати буде з "казкового раю "Зеленського.
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01.07.2025 11:52 Відповісти
+3
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01.07.2025 11:48 Відповісти
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01.07.2025 11:48 Відповісти
А при інфляції і цін ,тарифів це пісець...вижити не можливо...ще більше нарід драпати буде з "казкового раю "Зеленського.
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01.07.2025 11:52 Відповісти
Помічників рогоАНАЛІВ чимало в Урядовому кварталі, і вони продовжують у різні способи, знищувати Українців! Самі то вони, нє мєсниє, а із-за порєбріка! То їм до України і байдуже! РигоАНАЛИ з симоненком, цьому підтвердження з московії!!
Смерть, московським убивцям Українців, та їх прихвостням, розставленим портновщиною на посади, в органах державного управління!!
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01.07.2025 11:52 Відповісти
Мінімалка хочаби в еквіваленті евро 800 потрібно а це тупо рабство.
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01.07.2025 11:53 Відповісти
Для цього потрібно реформи проводити а не гривні друкувати
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01.07.2025 11:55 Відповісти
Ех заживемо....хто доживе...
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01.07.2025 11:54 Відповісти
А чому не на 2000 євро?
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01.07.2025 11:57 Відповісти
Є і на 2000 євро і більше, но це обраним
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01.07.2025 12:10 Відповісти
Я за 10 000 гривнів не хочу іти на роботу бо оплати проїзд 50 гривнів в одну сторону а потім до дому то виходить 100 гривнів а на 25 робочих днів то 2500 гривнів забирає дорога а помнєзгати шось то 150 гривнів обід 4500 гривнів то папіроси 100 в день то 2500 то за який лисий я маю працювати ? Краще піду нелегалом продавати первак добрим парубкам то сижу дома і 50 000 грн в місяць маю...
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01.07.2025 12:00 Відповісти
За ці копійки та ще й стягують податки та нарахування не хай пашуть раби а я не кінь шоб на це кодло рабувати.Воювати не хочу бо в тюрьмі краще..дві ходки маю за те шо люблю шампусик і шалики.Як красти то красти не в бідних а в тих хто державу обкрадає а я їх ..Головне шоб шухер був надійний.
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01.07.2025 12:06 Відповісти
Москаль, чи дебіл
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01.07.2025 12:08 Відповісти
Нє..я гуцул
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01.07.2025 12:10 Відповісти
Коломия рідний край і колиба там і бартка і вівці...шей батяр і шугайстер..
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01.07.2025 12:11 Відповісти
Головне що пенсії добре зростають тільки у інвалідів- держслужбовців, та і зарплати теж
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01.07.2025 12:07 Відповісти
Через три роки за 2000 грн скоріш за все можна буде купити хлібину.
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01.07.2025 12:08 Відповісти
Мразоти кончані спочатку довели країну до зубожіння, а тепер скидають крихти зі столу ******** кончані щоб ваші діти та внукі жили на такі гроші які пропонуєте людям гандони.
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01.07.2025 12:09 Відповісти
Бабула
І по чім нині первачок? Я не з податкової і не з БЕБ, якщо що ...
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01.07.2025 12:11 Відповісти
230 грн півторачка
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01.07.2025 12:13 Відповісти
гумак по нашім
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01.07.2025 12:14 Відповісти
Бабула
Гумак - то така сулія чи міра об"єму?
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01.07.2025 12:17 Відповісти
1,5 літра
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01.07.2025 12:18 Відповісти
Клінічна країна.
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01.07.2025 12:11 Відповісти
Покращень ,ще більше покращень,щоб зехудоба ржала до нестями,********.
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01.07.2025 12:13 Відповісти
Она в день должна на столько вырастать...дебилы ***...
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01.07.2025 12:14 Відповісти
Я за зеленого чмоня не голосував а за Юльку і все бо тоді сидів в криміналі бо вкрав в нашого старости вівці.А лайдак наш жандар ми вичислив і три роки тюльку жер ..
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01.07.2025 12:17 Відповісти
До речі пенсії військовослужбовцям не перераховують, автоматично тільки суддям прокурорам, депутатам і прочій нечисті. А якщо судитись то начислять. Особливо якщо адвокат пов'язані з Пф
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01.07.2025 12:18 Відповісти
Вчора до румунів перевів два легіня з Полтави то на пару літ не буду бідувати..Ох скіки хлопів перебіло туди .Бізнес тепер файний на цім і всі заробляют бабло.Жандарі та погранці мільйонери долярові в нас.
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01.07.2025 12:22 Відповісти

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