Підготовка до зими: Україна домовилась про додаткові потужності для імпорту газу з Польщі ще на рік

Угоду про тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності для транспортування газу з Польщі в напрямку України продовжено з 1 серпня 2025 до вересня 2026 року.

Відповідні домовленості закріплено між операторами газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ), повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Польський маршрут імпорту газу поступово посилюється і є важливим для забезпечення імпорту природного газу в Україну. До того ж це також доступ до нових джерел ресурсу. Наприклад, LNG термінали у Польщі та Литві, що суттєво розширює джерела постачання і підвищує енергетичну безпеку країни", – прокоментував заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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Як повідомлялося, раніше "Оператор ГТС України" та оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System домовилися подвоїти гарантовану потужність для транспортування газу до України з 1 липня 2025 року.

Домовленість дозволить тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної спроможності в напрямку України з приблизно 6 млн кубометрів на добу до приблизно 11,5 млн кубометрів (за 0°C, близько 12,4 млн кубометрів за 20 °C).